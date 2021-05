Alisson scoret og avgjorde høydramatisk oppgjør: – I kveld er han kongen

Etter 4-2-seier mot Manchester United på Old Trafford torsdag var Liverpool igjen i kontroll over egen Champions League-skjebne. Tre seiere på de tre siste kampene, og Champions League-spill neste sesong ville være i boks.

Første hinder på veien kom på The Hawthorns søndag kveld, men det ble alt annet enn noen enkel kamp for de røde fra Merseyside.

Helt til fire minutter på overtid stod det uavgjort, men da sendte Jürgen Klopp keeper Alisson opp på corner, og det skulle vise seg å være en ekstremt klok avgjørelse. Keeperen stanget inn 2-1, og dermed er Champions League-plassen fremdeles i Liverpools egne hender.

– Den brasilianske magien kommer fra den brasilianske keeperen, og dette kan bli stående igjen som et av de største øyeblikkene i denne sesongens Premier League! utbrøt kommentator Kasper Wikestad.

– Til tider hyllet. Til tider utskjelt. I kveld er han kongen. Peter Schmeichel har gjort det, Paul Robinson har gjort det, Begovic har gjort det, men de har ikke scoret et så viktig mål på dette stadiet av sesongen som det Alisson Becker gjør i kveld, fortsatte han.

I tårer

Bildene viste Alisson i tårer etter kampslutt. Etter kampen hyllet han faren, som døde i en drukningsulykke tidligere i år.

– Jeg er for emosjonell, etter alt som har skjedd med meg og familien de siste månedene. Fotball er livet mitt. Jeg har spilt så lenge jeg kan huske, med min far. Jeg håper han var her for å se det. Jeg er sikker på at han feirer med Gud ved sin side, sier keeperen om faren som døde tidligere i år.

– Dette var for min familie og for guttene. For en kamp. Noen ganger kjemper og kjemper du uten at ting skjer, som i kveld. Jeg er veldig glad for å hjelpe dem med dette målet. Jeg kan ikke være lykkeligere enn jeg er nå, fortsatte han.

Becker sier det var keepertrener John Achterberg som ga han beskjeden om å gå opp på corneren.

– Han ropte på meg, og da kom jeg opp på det perfekte tidspunkt. Innlegget var perfekt, og jeg prøvde bare å få hodet på ballen. Jeg tror det er det beste målet jeg har sett, sier han med et smil

– Øver du på headinger?

– Noen ganger på trening, ja, men bare for moro skyld. Jeg trener ikke på det for å gjøre det i kamp. Du kan ikke forklare disse tingene. Dette er fotball.

Det var en tydelig emosjonell Alisson etter scoringen. Han takker alle som har støttet han gjennom det som har vært en vanskelig tid.

– Jeg har holdt meg unna intervjuer lenge, fordi jeg blir så emosjonell når jeg snakker om det. Jeg vil takke alle dere, hele Premier League, alle spillerne som har sendt meg brev. Jeg har fått brev fra lag, for eksempel fra Everton og Ancelotti. Jeg vil takke alle supporterne, hele laget, hvis det ikke var for dere hadde jeg ikke kommet meg gjennom dette.

Klopp: – Jeg har aldri sett noe slikt

Liverpool-manager Jürgen Klopp fleipet med at han måtte sjekke dommerkortet da Alisson scoret.

– Jeg sa til spillerne i garderoben, at da jeg var spiller scoret keeperen vår i det siste sekundet av en kamp og sikret uavgjort, men da ble vi fratatt poengene fordi det var noe galt med dommerkortet. Så jeg sjekket først at alt var greit, sier Klopp og ler.

– Kampen er som sesongen vår i et nøtteskall. Vi blir straffet på vår første feil, og må jobbe knallhardt. Jeg likte det, for vi fortsatte å spille fotball. Det er virkelig vanskelig mot disse lagene. Til slutt trengte vi Ali til å fikse det.

Liverpool-manageren sier han aldri har sett lignende.

– Utrolig. For en heading. Jeg har aldri sett noe slikt. Det er utrolig bra teknikk. I disse dager kan du ikke være helt sikker. Er noe galt? Så jeg korrekt? Man tenker at det ikke kan skje. Så jeg var i sjokk, og snudde meg og spurte om jeg hadde rett og om han hadde scoret. Det er fantastisk. Du så på fjesene til gutta at det betyr mye. Nå er vi fortsatt i racet. Det er alt vi kan gjøre, fortsetter han.

Klopp la ikke skjul på at han var rørt over å se en spiller som har væørt gjennom så mye avgjøre kampen.

– Vi er veldig nære, så jeg vet akkurat hva det betyr for ham og hva han tenkte på i det øyeblikket. Det er veldig rørende. Det er bare fotball, men det betyr alt for oss, så det var bra.



Uavgjort til pause

West Bromwich gikk ut i hundre, og et kvarter ut i kampen fikk de også belønning for det knallharde arbeidet. Hal Robson-Kanu ble spilt igjennom, og curlet ballen i lengste hjørnet, utenfor Alissons rekkevidde.

Etter scoringen tok Liverpool mer og mer over, og var nære utligning etter 25 minutter, men Sadio Mané er ikke i samme målform som tidligere sesonger, og satte avslutningen til side for West Brom-målet.

Etter en drøy halvtime satt utligningen for Liverpool, og som så ofte før var det Mohamed Salah som stod for den. Etter en dropp midt på banen så West Brom-forsvaret ut til å sovne fullstendig, og Salah fikk prikke ballen i lengste hjørnet fra 16 meter. Dermed er egypteren likt med Harry Kane på toppen av toppscorertabellen.

– Big Sam kommer til å være rasende. Det er latterlig det West Brom gjør der, sa TV 2-ekspert Trevor Morley i pausen.

Begge lag fikk scoringer annullert

Liverpool fortsatte å kjøre kampen etter hvilen, og etter 49 minutter så det ut til at snuoperasjonen var et faktum. Sadio Mané satte ballen i mål, men assistentdommeren vinket korrekt for offside.

Drøye 20 minutter senere var det hjemmelaget som trodde de hadde gått opp i føringen. Midtstopper Kyle Bartley løp ballen i mål etter en corner, men flagget var oppe for offside.

Reprisene viste at det ikke var Bartley som var i offside, men at en offside-plassert Matt Phillips stod rett foran Alisson da den første headingen gikk.

– Han står rett foran, så den er grei. Vi ser det veldig tydelig der. Hadde Alisson stått en halvmeter lenger til høyre og sett utgangen mye tydeligere hadde det vært en annen situasjon. En riktig VAR-avgjørelse, og West Bromwich er overhodet ikke snytt, konkluderte ekspertkommentator Nils Johan Semb.