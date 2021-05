Tror veien ut av pandemien kan vekke én spesiell følelse hos folk

Tidligere har dugnadsånden stått sterkt i befolkningen gjennom pandemien. Nå tror psykologen at vi vil se mer misunnelse og sjalusi når vaksinene rulles ut og gir lettelser.

Det har kommet flere reaksjoner etter regjeringen foreslo å gå inn for sterkere geografisk omfordeling av vaksiner.

I tillegg valgte regjeringen å følge FHIs råd om å prioritere unge i vaksinekøen, og flyttet de mellom 18-24 og de mellom 40-44 år fram.

Dermed kan du denne uken kanskje ha havnet enda lenger bak i vaksinekøen enn du håpet på, og da er det ikke så rart å kjenne på et snev av misunnelse.

Det er faktisk ganske normalt, viser psykologien.

Når 30-åringen er misunnelig på 80-åringen

– Tidligere har vi stått i denne dugnaden sammen som ett, kanskje mer enn noen gang siden krigen. Nå beveger vi oss vekk fra det og deler oss mer inn i de som har fått og de som kanskje får, sier psykolog Eva Tytri til TV 2.

Hun tror at vaksinen kan sette et tydeligere skille mellom folk, og dermed fremprovosere mer misunnelse enn vi vanligvis ser hos befolkningen.

– Til vanlig ville ikke 30-åringer misunnet 80-åringer som drar på ferie til Gran Canaria. De ville sikkert tenkt «jaja stakkar, de fortjener sikkert det».

– Men nå har vi alle vært i samme båt. Og så går den ene gruppen plutselig ut av denne triste koronabåten og drar til Gran Canaria, sier hun.

Derfor oppstår misunnelsen nå

Dette handler om hvordan misunnelse oppstår, forklarer psykologen.

– Misunnelse oppstår av flere grunner. Dels kan det komme fordi man føler noe er urettferdig - her finner vi flere tilfeller i sammenheng med vaksinene, sier Tryti.

– Det er også for å passe på hvor vi er i hierarkiet. Men generelt blir vi misunnelige av å ikke ha eller kunne gjøre noe som de vi sammenligner oss med kan.

På dette tidspunktet av pandemien mener hun at misunneligheten øker fordi vi sammenligner oss med hele befolkningen, ut i fra et felles ønske om å få hver vår vaksine.

– Alle vil komme seg ut av koronatiden, sier Tryti som tror at dugnadsånden vil forsvinne når samfunnet åpner for noen:

– Vi blir mer opptatt av det vi lengter etter enn å fokusere på den gjengen som fortsatt skal drive dugnad.

Ikke et problem før

Tryti sier likevel at det antagelig har vært mindre misunnelse under selve pandemien.

– Men det blir sterkere nå når vaksinen gis til visse grupper og noen kan begynne å leve vanlig igjen.

Hun tror det kan bli spesielt tydelig med koronasertifikatet, som viser hvem som er vaksinert og ikke. Et fullkomment koronasertifikat til bruk i Norge er ikke klart enda, men er ventet i starten av juni.

KORONASERTIFIKAT: Psykologen tror at lettelser med dette beviset kan gjøre det enda vanskeligere å unne andre vaksine, når man selv må vente. Foto: Per Haugen / TV 2

Filosof Henrik Syse tror derimot ikke at det er misunnelse vi ser, men mer en utmattelse og tretthet som følge av tiltak over lang tid.

– Jeg må si jeg syntes det norske folk har vært veldige tålmodige lenge. Men nå begynner man å bli mer utålmodig, og da får man diskusjoner rundt hvor vaksinene skal være lettest tilgjengelig og hvem som skal foran i køen, sier Syse.

– Så hvordan står det til med dugnadsånden nå, lever den fortsatt?

– Det er klart at dugnad påvirkes av tretthet. Men jeg tror det fortsatt er en sterk opplevelse av at vi skal klare å få til ting sammen, selv om vi er uenige i enkelte tiltak eller vaksineprioritering, sier Syse.

Filosofen Henrik Syse mener nordmenn stort sett har vært tålmodige gjennom pandemien. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Dette kan du trøste deg med

Psykolog Tryti sier det er to ting man kan gjøre hvis man nå kjenner at misunneligheten sniker innpå humøret.

– Man kan prøve å konsentrere seg om hva som er bra med det man har. Det er det som begynner å bli litt vanskelig med koronasituasjonen når vi har ventet så lenge.

I tillegg sier hun at man kan prøve å være litt mer empatisk med de som nå har fått vaksine.

– Jeg kan jo ikke misunne en 80-åring å dra til Gran Canaria.. Hvordan er det å være 80-år? Har jeg lyst til det? spør Tryti.

Syse legger til at det alltids er lov å klage.

– Det er lov å være sinna. Det er lov å mene at ting skal være annerledes. Men vi vet jo at jo flere som får vaksine, jo bedre blir det for alle.