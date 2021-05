Frigir navnet på avdøde i drapssaken i Trondheim

Politiet fikk i lørdag bekreftet sikker identifikasjon på den avdøde og de pårørende ble varslet. Den avdøde er Stig Ola Westgård (56).

Det opplyser politiet i en pressemelding søndag ettermiddag.

– Obduksjon ble gjennomført i går, og den foreløpige obduksjonsrapporten har gitt politiet informasjon som er viktig for den videre etterforskingen, sier Hans Vang, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt .

Av hensyn til etterforskningen ønsker politiet ikke å gi ytterligere opplysninger fra obduksjonen på nåværende tidspunkt, skriver de videre.

Politiet ønsker fortsatt avhør av siktede, men han har gjennom sin forsvarer meddelt at det ikke vil bli avhør i dag.

Politiet jobber nå blant annet videre med vitneavhør, tekniske undersøkelser på åstedet, sikring og gjennomgang av elektroniske spor.

– Siktede vil bli begjært varetektsfengslet, men tidspunkt for fengslingsmøte er ennå ikke fastsatt, sier Hans Vang, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet opplyser om at de fremdeles ønsker tips i saken.

Ikke drøftet siktelsen

Siktedes forsvarer, Kolbjørn Lium, sier til TV 2 søndag at han ikke har drøftet siktelsen med sin klient.

– Jeg har snakket med han i dag, og han har blitt forelagt siktelsen, men vi har ikke drøftet denne ytterligere, sier han.

Lium sier videre at de ikke har tatt noe standpunkt i når hans klient vil prate med politiet.

– Det er på grunn av hans helsesituasjon som er årsaken til at han ikke er blitt avhørt ennå. Vi må komme tilbake til det, når det blir aktuelt, sier Lium.

Pågrepet mann

Lørdag morgen rykket politiet i Trondheim ut med flere enheter til en leilighet på Lademoen.

Der ble en person funnet død av helse.

– Spor på stedet, og det legen mener er dødsårsaken, samsvarer med at det er et mistenkelig dødsfall, sa operasjonsleder Ove Tokstad til TV 2 lørdag.

Politiets innsatsleder uttalte lørdag til Adresseavisen at de har sterk mistanke om at det har skjedd noe straffbart.

De har derfor siktet en mann i 50-årene for forsettlig drap. Han ble pågrepet på stedet, og eier leiligheten hvor personen ble funnet død.

Dette er andre gang på to år at det skjer et drap i dette nabolaget. I 2019 ble en kvinne knivstukket og drept i en leilighet på Lademoen.