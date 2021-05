Viking gikk på trynet igjen: – Skremmende

Viking - Tromsø 0-1

Viking kom fra et ydmykende 0-5-tap for Rosenborg torsdag og gikk på et nytt nederlag med 0-1 for nyopprykkede Tromsø på hjemmebane søndag.

– Da begynner luften å gå litt ut av ballongen, for den gassballongen var virkelig pumpet full før sesongen. Det var seier mot Brann i første kamp, men så har de gått rett på trynet. Det kan bli tøffe uker i Stavanger fremover, også med et nytt trenerteam med delt ansvar, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra-studio.

– Det var en del som var skeptiske til Viking lenge i oppkjøringen. Det så ikke helt bra ut i treningskampene. De fikk inn Zlatko Tripic, feide Haugesund av banen med 4-0 i en treningskamp og spilte feiende flott fotball mot Brann. Da begynte de å bli litt optimistiske, men så har de vært skremmende svake, følger TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp opp.

Viking-profil Zlatko Tripic, som spilte sin første kamp på hjemmebane siden returen fra tyrkisk fotball, mener hjemmetapet var altfor dårlig.

– Det fungerte ikke helt offensivt. Vi skapte ikke altfor mange sjanser, og vi håper å skape et enda mer trykk på Tromsøs forsvar, men så scoret de etter et innkast, og det er i hvert fall ikke god nok. Du blir straffet i denne ligaen hvis du gjør personlige feil og gir dem målsjanser. Det må vi slutte med, sier Tripic til TV 2.

Viking-keeperen får kritikk

Avgjørelsen kom åtte minutter inn i andre omgang da Tomas Totland ble spilt opp i 16-meteren og satte inn 1-0 i det lengste hjørnet. Iven Austbø i Viking-målet imponerte imidlertid ikke ekspertene.

TIL-JUBEL: Tomas Totland ble matchvinner mot Viking i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB

– Det er ikke en kanonkule som ble dunket bort i hjørnet. Det er en keepertabbe. Han bør holde den. Austbø gjør for mange sånne feil. Han har også noen redninger som er helt fenomenale, men på tribunen sitter Arild Østbø. Fortsetter Austbø på denne måten, må det snart skje et keeperbytte, for dette er kostbart, sier Jesper Mathisen.

Austbø hadde også en tung kveld på jobben i 0-5-tapet for Rosenborg.

– Når alternativet er såpass godt, bør det ikke ta lang tid før Østbø kommer inn i Viking-målet, sier Huseklepp.

Austbø mener det var vanskelig å redde Totlands avslutning.

– Det var et hardt og godt skudd. Jeg hadde hånden på det, men jeg fikk ikke pushet nok ut. Det var en god avslutning, sier Austbø til TV 2.

– Masse å bygge videre på

Tromsø skapte flere gode muligheter til å øke ledelsen, men på tampen av oppgjøret ble tromsøværingenes mål bombardert av Viking.

Fire minutter på overtid burde stortalentet Sondre Auklend ha satt inn utligningen, men 17-åringens avslutning fra kloss hold skled av foten og gikk utenfor.

Med 1-0-seier har Tromsø fått en god start på sesongen med fire poeng fra oppgjørene mot Bodø/Glimt, Molde og Viking.

– Vi har hatt tre veldig tøffe kamper og plukket fire poeng, så det er masse å bygge videre på, sier matchvinner Totland til TV 2.

– Jeg er veldig fornøyd med tre poeng, men jeg synes det var en variabel kamp. Viking hadde et godt grep om kampen i første omgang. Vi var litt feige, så jeg er fornøyd med å snu momentum i andre omgang. Vi scoret mål, kunne fått et til og spilte mye bedre, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup til TV 2.