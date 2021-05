Smitten sprer seg i Eurovision – ny delegasjon i karantene

Det er påvist et smittetilfelle av koronaviruset i Islands delegasjon i Eurovision. Det betyr at hele delegasjonen blir satt i karantene i Rotterdam, inkludert sangeren Daði Freyr.

Det skriver Eurovision i en pressemelding søndag.

– Personen skal ha testet seg på sondag, og viste da et positivt covid-19-resutlat. Medlemmet av delegasjonen ble umiddelbart isolert, og hele den islandske delegasjonen vil nå gjennomføre såkalte PCR-tester for å sikre at ikke flere i delegasjonen har blitt smittet, skriver de.

Lørdag ble det kjent at et medlem av den polske delegasjonen også var blitt smittet av korona. Også Polens artist blir satt i karantene med resten av delegasjonen.

Aftonbladet opplyser at samtlige artister, scenearbeidere, journalister og andre som jobber på senen og bak kulissene, må gjennomgå en hurtigtest hver 48 time. Dette er et sikkerhetstiltak for å kunne konkurransen på en smittesikker måte.