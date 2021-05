Dønnum med straffemiss da Vålerenga gikk på en smell: – Tre elendige prestasjoner på kort tid

16. mai ble ingen fest for Vålerenga og Aron Dønnum.

Før søndagens møte mellom lagene hadde Kristiansunderne reist hjem fra hovedstaden med poeng i bagasjen tre ganger på rad. Søndag ble denne rekken forlenget til fire.

Scoringer av Snorre Strand Larsen og Dan Peter Ulvestad sørget for 2-1-seier for gjestene. Vidar Örn Kjartanson reduserte for hjemmelaget på overtid.

– Tre elendige prestasjoner på kort tid

På stillingen 2-0 til Kristiansund, fikk Vålerenga en glimrende mulighet til å komme tilbake i kampen med en drøy halvtime igjen å spille. Christian Borchgrevink ble felt inne i feltet, og dermed var det duket for straffespark til gjestene.

Fram til krittmerke gikk Aron Dønnum, som etter to mål mot Brann sist burde ha selvtilliten i orden. Men straffesparket var svakt og ble reddet av McDermott, og da Dønnum heller ikke klarte å sette returen i mål ble stillingen stående på 2-0 til gjestene.

TV-bildene viste at McDermott var langt utenfor streken da straffesparket ble tatt, men dommer Svein Oddvar Moen gjorde ingen miner til å blåse.

– Han står 40 centimeter utenfor streken med begge beina. Elendig dømt, men også et elendig straffespark og et elendig forsøk på returen. Så tre elendige prestasjoner på kort tid. En av dommer, to av Dønnum, fortsatt 2-2, konstaterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra-studio.

– Det er assistentdommerens oppgave, så at ikke han klarer å se det er ganske utrolig. Her er det ingen marginer. Det er klart og tydelig utenfor med begge bena i det straffesparket blir tatt. Du har ikke lov til å løpe ut mot ballen. Elendig jobb av assistentdommer, fortsatte han.

Heller ikke ekspertkollega Erik Huseklepp var spesielt imponert over dømmingen.

– Den er jo ikke marginal en gang. Det er det som er helt sykt, sa Huseklepp.

– Det er kanskje den dårligste straffen jeg har tatt

Dønnum selv ville ikke skylde alt for mye på dommerne etter missen.

– Det er kanskje den dårligste straffen jeg har tatt. Jeg ser at han går til høyre, så skal jeg bare sette den til venstre for han, så blir det ikke nok så han klarer å legge igjen foten. Så bommer jeg på returen, som selvfølgelig ikke er bra nok, og da roper jeg på straffe. Det føler jeg at det er, men jeg har ikke sett den igjen, sier vingen.

– Så får jeg høre at han er en meter ut i det jeg har tatt straffen, og jeg skal ikke unnskylde meg selv, for det er ikke en bra nok straffe, men da skal den jo tas om igjen. Det er jo kanskje den meteren som gjør at han klarer å legge igjen foten. Da blir det en dårlig dag på jobb, følger han opp.



– Vi ble snytt for to straffer

Etter kampen var ikke Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo spesielt fornøyd med verken eget lag eller dommerne.

– Vi ble snytt for to straffer. Spesielt den siste i det 85. minutt er overraskende der dommer dømmer offside mens linjedommer ikke gjør det. Jeg har snakket med dommer, og de innrømmer det også, sier Fagermo til TV 2.

– I tillegg skulle strafferedningen til McDermott vært tatt om igjen, for han er jo langt utenfor streken. Sånne feil bør ikke en dommer som Svein Oddvar Moen gjøre, sier VIF-treneren.

KBK tok ledelsen

Forventningene er store til Vålerenga denne sesongen, og etter 3-0 mot Brann i Bergen onsdag hadde nok Oslo-lagets supportere håpet på festfotball på fotballens festdag.

Slik gikk det ikke, men det var Vålerenga som var nærmest i innledningen. Etter strålende forarbeid fra Osame Sahraoui kunne Vidar Örn Kjartanson sendt hjemmelaget i føringen, men islendingen måtte se avslutningen sin reddet av McDermott i KBK-målet.

En ganske tam førsteomgang så ut til å ende målløs, men fem minutter før pause dukket høyreback Snorre Strand Larsen opp og sendte KBK i føringen etter et strålende angrep. Dermed stod det 1-0 til gjestene til pause.

Pangstart på andre omgang

1-0-scoringen hadde åpenbart gitt gjestene selvtillit, og de hvitkledde gjestene startet den andre omgangen som de avsluttet den første. Først var Bendik Bye fryktelig nære å øke ledelsen, men Klaesson i Vålerenga-buret vartet opp med en redning fra øverste hylle.

Like etter skulle scoringen komme. Ti minutter inn i omgangen endte en corner fra Torgil Gjertsen på pannebrasken til Dan Petter Ulvestad, som styrte hodestøtet i lengste hjørne.

Vålerenga presset på, men reduseringen kom for sent, og dermed endte det 2-1 til gjestene.