Gladnyhet for Ludacris

Ludacris (43), også kjent som rapperen «Luda», tar til Instagram for å dele gladnyheten med sine 12,8 millioner følgere.

43-åringen og kona, Eudoxie Bridges (35), skal få sitt andre barn sammen. Det delte han fredag, som også var konas bursdag.

– Hvordan er det DIN bursdag, og så gir du meg den største gaven av de alle? skriver han på bildet av 35-åringen som stolt viser frem babykulen.

Stor familie

Paret deler datteren Cadence (5), og rapperen har to døtre fra tidligere forhold, Cai (6) og Karma (18).

I tillegg oppdrar de 35-åringens yngste søster, Christella.

Bridges delte også bilder av graviditeten på sin Instagram-konto, og takket følgerne sine i en Instagram-story samme dag.

Hun takket alle i sin nære krets for å holde graviditeten privat, og avslørte at hun har opplevd en spontanabort tidligere.

– Jeg vet at dette var den største hemmeligheten å holde, og jeg takker alle som stod ved min side og som forstod at denne tiden er hellig for meg. Spesielt etter å ha opplevd en spontanabort, forteller hun.

Superstjerne

Ludacris startet som rapper og ble en internasjonal stjerne tidlig på 2000-tallet, og har solgt over 13 millioner album, bare i USA.

Han var også med på låten «Baby» sammen med Justin Bieber, som ble en megahit og i skrivende stund har over 2,4 milliarder avspillinger på YouTube.

I de senere årene har han tatt steget videre som skuespiller og spiller karakteren Tej Parker i de populære «Fast and the Furious»-filmene.