Høyre vedtok å fjerne kontantstøtten

– Jeg er overrasket over Høyre, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, etter at Høyres landsmøte vedtok å skrote kontantstøtten.

KrF var «kontantstøttens mor» tilbake i 1998, og saken er en av partiets viktigste.

– Det er overraskende at Høyre nå vil fjerne kontantstøtten. Mens Høyre som regel har som utgangspunkt at den enkelte i størst grad skal få bestemme selv, velger man på dette området å frata familien valgfriheten mellom kontantstøtte for ettåringen eller en trygg og god barnehageplass, sier Kjell Ingolf Ropstad til TV2.

Han er glad for at partiet har vært en pådriver for økt kontantstøtte, og varsler at saken vil være høyt prioritert fremover, fordi partiet mener den er viktig for å styrke familiene.

Arbeiderpartiet er fornøyd med vedtaket på Høyre-landsmøtet.

– Velkommen etter, nå må Høyre også ta mot til seg og skrote denne dinosauren av en kostbar ordning som hindrer integrering og likestilling, og stå opp for arbeidslinja heller enn å tekkes KrF, sier leder for Aps kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen.



Venstreleder Guri Melby mener vedtakene på Høyres landsmøte denne helga lover godt for videre samarbeid. Venstre mener også at kontantstøtten må fjernes.

– Dette er viktige skritt i riktig retning, og det lover godt for hva vi kan få til etter valget - en politikk som sikrer barnehageplass til alle, og som bidrar til at alle barn kan få like muligheter i livet, uavhengig av bakgrunn, sier Melby.

Glede og skuffelse

Etter avstemningen var det både jubel og skuffelse i Høyre.

SKROTER KONTANTSTØTTEN: Både nestleder Tina Bru og stortingskandidat Sandra Bruflot har snakket varmt om å fjerne kontantstøtten Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Nestleder Tina Bru er svært fornøyd med resultatet.

– Det er veldig hyggelig. Jeg synes det er veldig interessant med denne type debatter i Høyre, fordi det handler om ulike innganger til hva som gir mer frihet for folk, sier hun.

Både Bru og tidligere Unge Høyre-leder, Sandra Bruflot har frontet forslaget om å fjerne kontantstøtten.

– Høyre har alltid landet på å beholde kontantstøtten, så jeg er nesten litt overrasket over at det gikk. Jeg er veldig fornøyd med at Høyre gikk inn for å skrote kontantstøtten, sier stortingskandidat Sandra Bruflot.

– Mister valgfrihet

Høyre-statsråd Henrik Asheim er skuffet:

– Jeg er så klart skuffet over dette vedtaket og jeg mener det fører til mindre valgfrihet for en del familier som ønsker å organisere hverdagen sin litt annerledes i de første årene etter at barnet deres er født, sier Asheim.

Også stortingspresidenten Tone W. Trøen hadde ønsket seg et annet utfall.

– Ja, jeg er skuffet over at vi nå går inn for å fjerne denne viktige valgfriheten for familiene inntil barnet er 2 år. Vi skal jo være partiet som anerkjenner at familier er forskjellige og gir dem tillit til å velge selv.

Kontantstøtten skal gjøres om til en ventestøtte til de som ikke får barnehageplass når foreldrepermisjonen er over. Ikke alle ettåringer får tilbud om barnehageplass.

Mindretallet, med profilerte politikere som statsminister Erna Solberg, statsrådene Henrik Asheim, Linda Hofstad Helleland og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen, ønsket å videreføre dagens kontantstøtte. Argumentet deres var valgfrihet for foreldre. Kontantstøtten er på 7500 kroner i måneden.

Mer permisjon

Landsmøtet vedtok også økt fleksibilitet ved utbetaling av foreldrepermisjonspenger. Det vil si mulighetfor å ta ut mindre penger hver måned, og forlenge permisjonen. Mødre som føder etter terminen, skal også "få tilbake" de dagene de går over terminen.

Linda Hofstad Helleland har vært leder av partiets programkomite. Selv om hun var imot å fjerne kontantstøtten, så lever hun godt med vedtaket.

– Nå blir det mer fleksibel permisjonsordning, og flere skal få barnehageplass fra barnet er et år, sier Hofstad Helleland.