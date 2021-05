Høyre-landsmøtet avviste omstridt forslag om mobilforbud i skolen

Argumentet for forbudet er at mobilen kan ta oppmerksomhet fra undervisningen. Flertallet mente at det må bli opp til rektor på hver enkelt skole å bestemme bruken av mobil i timene, slik reglene er i dag.

I debatten var det flere som mente at det var dårlig Høyre-politikk å gå inn for et forbud, og under avstemningen ble det flertall mot det omstridte forslaget. Bare 50 stemte for, mens 287 stemte mot et forbud.

Partiet gikk også mot nivådeling i skolen, men stemte for muligheten for et 11. skoleår.



Unge Høyres leder er fornøyd med resultatet.



-Det er bra. En hovedårsak til at mange ikke fullfører videregående er at de begynner med for mange kunnskapshull. Å ha en ordning hvor man kan ta igjen den kunnskapen tror jeg kan være fornuftig, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby til TV 2