Ny vaksinestudie: – Kan redde liv

Å utsette vaksinedose nummer to kan vise seg å ha svært god effekt, viser ny studie.

Ifølge en ny amerikansk modellerings-studie kan det å utsette vaksinedose nummer to vise seg å være en svært god ide.

Den amerikanske studien fra forskere ved Mayo Clinic i Rochester viser effekten av å utsette dose to i befolkninger hvor utrullingen av vaksiner går sakte på grunn av global mangel.

Studien, som ble publisert British Medical Journal, viser at å gi første dose til flere personer ved å utsette dose to, kan redde liv.

Seks til 12 uker

For personer under 65 år, hvor effekten på vaksinen er 80 prosent, og på steder hvor kun 0,1-0,3 prosent av befolkningen vaksineres daglig, kan mellom 47 og 26 dødsfall per 100.000 innbygger være forhindret ved å utsette dose nummer to.

Produsentene bak vaksinene fra Pfizer og Moderna har i utgangspunktet tenkt at dose to skal bli gitt innen seks uker etter dose en.

Men i flere land har intervallet blitt utvidet til 12 uker.

Immunologiske bevis viser at begge vaksinene fra Pfizer og Moderna gir 80 prosent beskyttelse allerede fra dose én. Det er også funn som viser at folk som har fått første dose av Pfizer-vaksinen har liten sjanse for å bli innlagt på sykehuset med covid-19.

Må vente tre måneder

Strategien er også i ferd med å bli tatt i bruk i Norge. Tidligere denne uken opplyste helsebyråd i Oslo Robert Steen at fra og med neste uke, vil nyvaksinerte i Oslo måtte vente tre måneder på dose to.

– Fra og med neste uke vil vi stort sett være ferdig med å vaksinere personer med underliggende sykdom, og justerer doseintervallet for Pfizer og Moderna fra 6 til 12 uker for dem som får første dose. Dette er i tråd med FHIs retningslinjer, og vil ikke gis tilbakevirkende kraft for dem som allerede har fått første dose, sa Steen til NTB.

ENDRER STRATEGI: Oslos helsebyråd har annonsert at de endrer vaksinestrategien for Oslos innbyggere. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Oslo ba også helsemyndighetene om å se på muligheten for å utsette vaksinedose to for de som allerede hadde fått første dose av vaksinen.

Dette droppet de imidlertid etter råd fra FHI.

– Fagfolkene vurderer at effekten er en liten reduksjon i smittetall og en minimal effekt på alvorlig sykdomsforløp i form av innleggelser, sier han.