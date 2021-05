FN-sjefen dypt rystet over angrep i Gaza by

– Guterres er dypt rystet over ødeleggelsen av et høyhus i Gaza by i et israelsk luftangrep i dag, der flere internasjonale medieorganisasjoner hadde kontorer, sier Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

– Guterres er også forferdet over det økende tallet på sivile ofre, blant dem ti personer som tilhørte samme familie, inkludert barn, som følge av et israelsk luftangrep, sier Dujarric videre.

Natt til lørdag norsk tid ba Guterres om umiddelbar våpenhvile.

FNs sikkerhetsråd møtes klokken 16 norsk tid søndag for å diskutere utviklingen der Hamas og andre militante grupper på Gazastripen siden mandag har angrepet Israel med raketter. Israel har siden da svart med å gjennomføre luftangrep mot Gazastripen.

