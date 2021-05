Stor mengde raketter skutt fra Gazastripen

Luftvernsirenene i Israels største by Tel Aviv ble utløst sent lørdag kveld, for andre gang i løpet av dagen.

– Etter å ha truet med å skyte raketter mot Tel Aviv, har Hamas skutt en stor mengde raketter fra Gazastripen inn i den sentrale og sørlige delen av Israel, opplyste IDF natt til søndag.

Hamas hadde kunngjort lørdag kveld at de skulle skyte raketter mot Tel Aviv fra midnatt. Der ble luftvernsirenene utløst.

Tidligere lørdag skjøt palestinske militante grupper på Gazastripen raketter tre ganger i rask rekkefølge mot Tel Avivs storbyområde. I nabobyen Ramat Gan ble en mann drept da en rakett slo ned.

MEDIEBYGG: En bygning der en rekke internasjonale medier hadde kontorer, kollapser etter et israelsk luftangrep lørdag. Foto: AP / NTB

Israel gjennomførte et luftangrep mot en 14 etasjer bygning i Gaza by der det var både leiligheter og kontorlokaler, blant annet flere medieselskaper som AP og Al Jazeera.

– Dette er en utrolig urovekkende utvikling. Vi unngikk så vidt et forferdelig tap av liv, sa AP-sjef Gary Pruitt i en uttalelse.

En talsmann for Hamas' militære fløy truet deretter med at Hamas skulle sende raketter mot Tel Aviv igjen fra midnatt.

Hamas kontrollerer Gazastripen der militante palestinere siden mandag har skutt raketter mot Israel. Israel svarer på rakettangrepene med luftangrep.

Varsler økt offensiv

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at offensiven mot militante palestinere på Gazastripen kommer til å fortsette «så lenge det trengs».

– Dere kan ikke skjule dere. Ikke over bakken, ikke under bakken. Ingen er immun, sa statsministeren.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu, her under et møte med grensepoliti i Lod torsdag, sier offensiven mot Hamas vil fortsette. Foto: Yuval Chen / pool via Yedioth Ahronoth / AP / NTB Foto: Yuval Chen

Det finnes ingen mer rettferdig eller moralsk rett kamp enn den Israel nå utkjemper mot Hamas, sa Netanyahu, som takket USAs president Joe Biden og andre verdensledere for støtte.

Hamas' politiske leder Ismail Haniyeh sier at militante palestinske grupper på Gazastripen står klare til å ta i bruk sterkere skyts mot Israel.

– Sionist-fienden angrep Gaza, ødela høyhus og utførte massakre i den tro at dette ville få militante grupper til å trekke seg tilbake. Men ettersom de israelske angrepene eskalerer, kommer motstanden til å øke sin styrke til et høyere nivå, sa Haniyeh i en tale foran noen hundre frammøtte i Qatar lørdag kveld.

– Motstand er den korteste veien til Jerusalem, sa Haniyeh.

Han la til at palestinerne ikke kommer til å godta noe annet enn en palestinsk stat der Jerusalem er hovedstaden.

Dypt rystet

FNs generalsekretær António Guterres er dypt rystet over det israelske angrepet mot en bygning der blant annet AP og Al Jazeera hadde kontorer.

Natt til lørdag norsk tid ba Guterres om umiddelbar våpenhvile.

FNs generalsekretær António Guterres er forferdet over utviklingen i konflikten mellom Israel og Gazastripen. Foto: Maxim Sjemetov / pool via AP / NTB

– Guterres er også forferdet over det økende tallet på sivile ofre, blant dem ti personer som tilhørte samme familie, inkludert barn, som følge av et israelsk luftangrep, sier Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

FNs sikkerhetsråd møtes klokken 16 norsk tid søndag for å diskutere utviklingen av konflikten.

Høye barnedødstall

Siden mandag har minst 145 personer på palestinsk side blitt drept, om lag 40 av dem skal være barn. Ti israelske sivile har dødd som følge av rakettangrep, to av dem barn, skriver Reuters.

Det israelske militæret får kritikk for det økende antallet barn som blir drept i angrepene, skriver The New York Times.

– Jeg er forferdet over den forferdelige hendelsen i Al-Shati-leiren som krevde livet til åtte palestinske barn, i et israelsk luftangrep, skrev Tor Wennesland på Twitter. Han er FNs utsending i Midtøsten.

Den irske utenriksministeren Simon Coveny skrev på Twitter at at Israel har en folkerettslig forpliktelse til å beskytte barn i konflikt. Han sier han lover å holde Israel ansvarlig for barnas død ved å føre sak en mot dem i FN.

Ifølge FN ble over 500 palestinske barn drept i 2014-krigen, noe som utgjorde en tredjedel av det totale dødstallet på palestinsk side, skriver The New York Times.