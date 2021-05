Russ i slagsmål under fotballkamp

Russ fra flere steder i Trøndelag samlet seg for å spille fotball - det endte opp i to omganger med slagsmål.

– Russen har fotballkamp ved Leirabanen i Levanger. Politiet er på stedet. Det meldes om slagsmål, skrev operasjonssentralen i Trøndelag på Twitter like etter klokken 21 lørdag.

Drøye ti minutter senere meldte politiet at de hadde fått stanset slagsmålet, og gitt russen en advarsel og lot fotballkampen fortsette.

Det stoppet ikke russen.

– Nytt slagsmål på leirabanen ifm. fotballkamp mellom russen. Det er amper stemning på stedet. Politiet vil nå avbryte arrangementet.

Operasjonsleder i Trøndelag, Øystein Sagen, sier til TV 2 like etter klokken 22 at det dreier seg om over 100 russ som har deltatt på arrangementet.

Han vet ikke nøyaktig hvor mange som aktivt har vært en del av slagsmålet.

– Politiet er der ennå, og jobber med å flytte på russen. Det er russ fra Verdal og Levanger, og ankom det russ fra Steinkjer som etter hvert snudde, sier Sagen.

Han opplyser videre at det foreløpig ikke har kommet inn noen meldinger om at noen er skadet som følge av slagsmålet.

– Det er fryktelig mange på ett sted. Det er ikke bra med tanke på korona. Vi har kontroll på stedet, og fotballkampen er avlyst, sier operasjonslederen.