Chelsea-profilen om livet på sidelinjen: – Han ble redd meg

En ting er sikkert foran søndagens Champions League-finale i Gøteborg. Det kommer til å bli en norsk spiller på vinnerlaget uansett. Maren Mjelde er uaktuell for spill grunnet sin kneskade, men hun har likevel reist sammen med laget til Sverige.

– Hvordan er stemningen i gruppen før en så stor kamp?

– Veldig bra. Det er selvfølgelig litt spent. Det var bra at vi kom på fredag så vi fikk slappet av. Selv om jeg ikke skal spille, så kjenner jeg på vegne av de andre at dette er noe utrolig kult, så det blir bra, forteller Maren Mjelde til TV 2.

– Hvordan blir det å sitte på tribunen under en finale?

– Det blir en første gang for alt dette her. Nå har jeg sett på litt kamper, blant annet semifinalen. Det har vært hektisk for min del med spennende kamper. Så nå skjønner jeg dem som sier at det er mye verre å se på enn å spille selv.

CL-MÅL: Mjelde jubler for scoring i åttedelsfinalen mot Atlético Madrid. Foto: Alberto Lingria

– Det har blitt enda tydeligere for meg i det siste. Jeg tror jeg er begynt å bli en supporter, det er sånn jeg føler meg. Det er mange følelser man kjenner på underveis i en kamp. Man blir så sykt engasjert for man har ikke kontrollen selv.

Det er noe som er veldig uvant for spilleren med 150 A-landskamper for Norge.

– Det er en ny følelse for meg. Jeg vet ikke om jeg liker den følelsen for å være helt ærlig, for jeg har ingen kontroll. Men det er selvfølgelig spennende.

– Hvordan er supporteren Maren Mjelde?

– Jeg hadde egentlig trodd jeg var rolig og sindig. Under semifinalen satt jeg sammen med den ene fysioen vår. Plutselig kom det noen skrik og brøl, så han ble jo redd meg. Jeg er veldig engasjert, for det betyr veldig mye for meg også. Jeg prøver å støtte på den måten jeg kan. Og jeg prøver å være rolig i de øyeblikkene jeg kan, men det er ikke alltid så enkelt.

Et møte mellom to stilarter

Barcelona og Chelsea er to lag som aldri før har møttes i en tellende kamp.

– Jeg tror det blir en veldig åpen kamp. Det er to lag som har hatt en fantastisk sesong og som fortjener å være i finalen. Vi har kun møtt Barcelona en gang for tre år siden og det var i en treningskamp. Det er to veldig gode lag som spiller forskjellig fotball. For den nøytrale tilskuer tror jeg det blir en veldig gøy kamp.

– Hvordan er de forskjellige spillestilene?

– Spanske lag, og Barcelona spesielt, er veldig sterke og har mye ball. Engelsk fotball er veldig fysisk og det er høyt tempo med full fart fremover. Det er to forskjellige stilarter og det blir spennende å se hvordan lagene finner ut av hverandre.

– Tidligere CL-finaler har det stort sett vært lag som har møtt hverandre mye tidligere. Det er nok noe begge lag kjenner litt på i år, som gjør ting ekstra spennende og det er vanskelig å si hvem som er det beste laget.

Barcelona-stjernene som må stoppes

Barcelona er et lag med mange profiler. Og en av de desidert største er Caroline Graham Hansen.

– Caro er en veldig god spiller som har gjort det veldig bra over lang tid. Hun er en av nøkkelspillerne. Men de har et helt lag som er bra offensivt, så det er flere ting å ta hensyn til. Caro bidrar ofte med målpoeng, så det blir viktig for oss å stoppe henne.

– Har du gitt lagvenninnene dine noen tips om hvordan man kan stoppe henne?

– Nei, jeg har ikke vært så mye med rundt treningene i det siste. Jeg er ganske sikker på at de som spiller i de posisjonene har sett hva de må gjøre. Men forhåpentligvis blir det Barcelona som må ta mer hensyn til oss.

Selv om Mjelde ikke kan spille søndagens finale på Gamla Ullevi, er det fortsatt gode muligheter for at Guro Reiten får spilletid. 26-åringen har vært litt inn og ut av laget den siste tiden. Mjelde tror det er gode muligheter for at de norske spillerne blir avgjørende i kampen.

NORSK JUBEL: Guro Reiten jubler for scoring i cupkampen mot Bristol City tidligere i år. Foto: Peter Cziborra

– Jeg håper det for vår del. Det er kult at det er nordmenn på begge lag. Det er veldig stort. Jeg unner selvsagt Caro alt det beste, men i morgen håper jeg vi er to nordmenn som smiler etter kampen.

En annen av Barcelonas nøkkelspillere er Lieke Martens, som Mjelde spilte sammen med i Kopparbergs i 2014.

– Hun er en bra spiller, som var avgjørende i semifinalen. Jeg tror begge lag har mye bra offensivt med mange veldig gode spillere, så jeg tror kanskje det laget som forsvarer seg best i morgen kan vinne finalen.

DUOEN SOM MÅ STOPPES: Lieke Martens og Caroline Graham Hansen er to av Barcelonas største stjerner. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Jobber mot comeback

Dersom det laget skulle bli Chelsea, så betyr det at Mjelde har vunnet alt som er mulig å vinne med London-klubben. Fra før av har 31-åringen vunnet ligaen, FA-cupen, Ligacupen og Community Shield med blåtrøyene.

Men det blir en stund til den anvendelige spilleren er tilbake på banen. Kneskaden som hun pådro seg i mars gjør at hun trolig ikke er tilbake før i september.

– Det går bedre. Jeg kan gjøre litt mer hver dag. Jeg prøver fremdeles å gå skikkelig igjen, jeg er fortsatt litt på det nivået. Jeg setter pris på den lille fremgangen jeg får hver dag. Det er virkelig en tålmodighetsprøve.

– Comeback i september er mest sannsynlig. Men det kan skje både positive og mindre positive ting på veien med sånne skader. Men det er positivt så langt. Det er inspirerende og motiverende.

Chelsea har fortsatt en kamp igjen etter finalen. Etter neste ukes FA-cupkamp, tar laget ferie.

– Folk får ferie dagen etter. Da reiser alle hjem bortsett fra meg. Jeg må få enda bedre skikk på kneet før jeg eventuelt kan få meg en liten tur hjem. De andre får i alle fall velfortjent ferie, så får jeg heller jobbe litt ekstra for min.

– Jeg kommer ikke til å dra hjem med det første, men det skjer nok i løpet av sommeren. Det er viktig for meg etter et år som dette, forteller Mjelde.