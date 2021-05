Mørks advarsel: – Vi er enda sterkere nå

To kamper, to titler.

Det var mye for Vipers forrige uke med serie- og cuptriumf, men nå må kristiansanderne vende blikket mot Budapest for Final4.

– Vipers har et sinnssykt bra lag og spiller så godt sammen som lag, så jeg tror de kanskje kan ta gullet i slutten av mai, sier landslagets Camilla Herrem til TV 2 etter å ha tapt cupfinalen med Sola mot nettopp Vipers.

Mørk: – Det blir krig

Det ble til slutt en 13-målsseier for Vipers, men rogalendingene var med på leken i én omgang. Der var det litt å rette på for Vipers før CSKA Moskva venter i Champions League-semifinalen siste helgen i mai.

– Jeg tror vi skal legge fra oss de negative tingene og bruke masse tid på taktikk og trening fremover. Vi skal bare gjøre oss klare til Final4. Det kan ikke komme fort nok, sier Vipers-stjernen Nora Mørk til TV 2.

Det er to år siden Vipers tok tredjeplass i Champions League.

– Jeg synes vi har et enda sterkere lag enn vi hadde sist, for vi har flere som har spilt mer i Champions League og har mer erfaring. Vi stiller sterkere enn sist, men det blir tøft. Det blir krig en hel helg i Budapest. Det skal bli gøy, sier en smilende Nora Mørk, som er en av klassespillerne som har forsterket Vipers siden mai-helgen i 2019.

Holder Györ som storfavoritt

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad mener kampene mot Storhamar og Sola denne uken var god oppladning før avreise til de ungarske hovedstaden.

– Der er vel Györ storfavoritter. Vi reiser ned for å vinne, men først er det semifinalen, sier Gjekstad til TV 2 etter cuptriumfen.

Henny Ella Reistad, som virker å prikket toppformen til riktig tidspunkt etter å ha storspilt i cupfinalen, vil heller ikke tenke for langt frem.

– Vi kan snakke om semifinalen først. Jeg synes vi står godt rustet, men vi må absolutt skjerpe oss enda mer og spille bedre enn i de to kampene her, for det er et stort hakk opp til CSKA Moskva og de andre lagene vi kan møte. Heldigvis er det to uker til å forbedre det. Vi har god kvalitet på treningene, så vi skal virkelig jobbe for det nå, sier hun til TV 2.

I den andre semifinalen møtes Györ og Brest.

– Jeg føler Vipers har et ekstremt godt utgangspunkt, men det er konkurrenter som også har svært gode lag, så jeg er spent på hva Vipers klarer å få til. De har et mannskap som kan gå helt til topps, mener TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin.