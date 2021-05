Vil ikke ta milliardregning: – Eiers ansvar

Finansminister Jan Tore Sanner mener det er feil at staten skal gå inn og betale for andre som ikke har gjort jobben sin.

I flere tiår har kommunene oversett vedlikehold av rørene som bringer drikkevannet hjem til oss. Nødvendig oppgradering vil koste hundrevis av milliarder.

TV 2 skrev fredag om at Organisasjonen Rådgivende Ingeniørers Forening nylig har lagt frem en rapport der de anslår etterslepet på vannforsyningsanlegg til 250 milliarder kroner.

– Det blir jo et spørsmål om kommunen klarer å ta inn disse pengene. Beløpene blir jo så store at for mange familier vil dette bli et stort problem. Hvis man ikke får inn nok penger, så må jo staten eventuelt bidra, sa administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Hansteen.

– Vil ramme familiene

Generalsekretæren i Huseiernes Landsforbund, Morten Andreas Meyer, anbefaler regjeringen å bidra til denne oppgraderingen med øremerkede midler.

– Selv om dette er et kommunalt ansvar basert på brukerbetaling, så vil dette ramme familieøkonomien så hardt at det er umulig å gjennomføre, sa han til TV 2 fredag.

LANGER UT: Morten Andreas Meyer, generalsekretær, Huseiernes landsforbund sier bompengeopprøret vi så for et par år siden vil bli en flau bris i forhold til den stormen som kommer når folk flest oppdager hva dette vil ha å si for privatøkonomien deres. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Eiers ansvar

At staten skal stå for regningen, er finansministeren imidlertid helt uenig i. Jan Tore Sanner (H) mener at dette er eiers ansvar.

– Det er en kjent sak at det er et stor vedlikeholdsetterslep, men det er eiers ansvar, sier Sanner.

Han sier at enten det er kommunene eller privates vann- og avløpsanlegg, er det dere ansvar å vedlikeholde anlegget.

– Det betyr at de må legge en plan for hvordan de skal ta igjen etterslepet.

– Dette er jo formidable beløp?

– Det er store beløp. Men hvis staten skulle gått inn, betyr det at man belønner de som ikke har gjort jobben sin ved å vedlikeholde vann- og avløpsanlegget, sier Sanner og legger til:

– Så vi må holde fast ved at det er eier som har ansvar for at vann og avløp vedlikeholdes.