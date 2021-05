35-åringen gjorde comeback i cupfinalen: – Nesten ikke til å tro

Vipers - Sola 29-16 (10-8)

– Det er nesten ikke til å tro at hun har vært ute av håndballmålet i ett års tid og vært hjemme og pleid småbarn, utbrøt TV 2-kommentator Harald Bredeli på en av Kimberley Ewanovich-Bleiviks mange redninger.

Da Solas førstekeeper Amalie Frøland ble syk bare noen dager før lørdagens cupfinale mot Vipers, ringte telefonen til Kimberley Ewanovich-Bleivik – 14 måneder etter hun la opp. Hun vartet opp med strålende spill.

TV 2s håndballekspert Bent Svele telte 14 redninger på kriseløsningen i det som endte med et 16-29-tap mot overmakten Vipers.

– Det er imponerende. Til at hun egentlig har sluttet med håndball, har hun vært ganske god, kommenterte Svele underveis i kampen.

– Hun er en av årsakene til at Sola henger så godt med. Hun har vært veldig sentral, sa TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin da Sola var kun to mål bak Vipers på 8-10 etter første omgang.

– En syk opplevelse

Ewanovich-Bleivik var ikke i tvil om å stille opp da henvendelsen kom.

– Det var en syk opplevelse. Jeg ble ringt tre dager før finalen, og det var ingen tvil om at jeg skulle være med. Kroppen fungerte, så det var veldig deilig, sier Sola-målvakten til TV 2.

– Jeg har Sola i hjertet etter å ha vært i klubben i åtte år. Jeg sluttet på grunn av skader og familiesituasjonen, men jeg måtte være med og hjelpe, om det så bare var for å støtte den andre målvakten, sier hun.

35-åringen lukker ikke døren helt for et comeback.

– Jeg er egentlig det (helt ferdig). Det er familieliv og jobb, men vi får se. Jeg er åpen for alt, sier hun med et smil.

– Hjertet for Sola

Sola-trener Steffen Stegavik er ikke overrasket over at reserven leverte.

– Hun holder seg i god form, gledet seg enormt og har forberedt seg godt sammen med forsvaret. Vi fikk de Vipers-avslutningene vi ønsket i første omgang og i starten av andre omgang, og det hjelper. I tillegg tok hun de hun skulle. Det var meget bra. Jeg er stolt over at hun har hjertet for Sola ennå, så hun kan stille opp på kort varsel, sier Stegavik til TV 2.

Ewanovich-Bleivik, som opprinnelig er fra Canada, tror det er en fordel at cupfinalen kom med kort varsel.

– Jeg tror det var bra jeg fikk kun to treninger og én kamp, for jeg tror ikke jeg kunne hatt to uker med trening før kamp. Kroppen føles bra, men det er ikke klart at den hadde gjort det med mange treninger først, sier hun.

I tillegg til cupsølv, fikk Sola tildelt bronsemedaljer for ligaplasseringen.

– Jeg er så utrolig stolt over dette laget og hva vi har prestert denne sesongen, så jeg tror alle går rakrygget ut av hallen når vi kan tenke på hva vi har prestert denne sesongen, for det er utrolig stort å stå her med to medaljer i denne drakten, sier Herrem til TV 2.