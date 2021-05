Snakker sammen etter angrepet mot mediekontorer i Gaza

Israels statsminister Benjamin Netanyauhu og USAs president Joe Biden har snakkt sammen lørdag. Det går fram av en uttalelse fra Netanyahus kontor, der det også heter at statsministeren understreket at Israel gjør alt landet kan for å unngå å skade uskyldige.

Ifølge uttalelsen oppdaterte Netanyahu Biden om situasjonen, og takket også presidenten for USAs «uforbeholdne støtte til vår rett til å forsvare oss».

Det har vakt sterke reaksjoner etter at Israel lørdag gjennomførte et bombeanrep mot et bygg som huser en rekke medier i Gaza.

«Infrastruktur for terror»

Det israelske forsvaret har i en uttalelse sagt at Hamas har brukt bygget til å oppbevare raketter, og at de derfor har rett til å bombe bygget.

Det ble varslet om at angrepet var underveis en time før bygget ble bombet, så de som befant seg der rakk å evakuere.

Senere lørdag har israelsk luftforsvar angrepet huset til en høytstående Hamas-leder, opplyser det israelske militæret.

I en Twitter-melding skriver de at huset til Khalil al-Hayya, som er nestleder i den politiske fløyen i Hamas, er angrepet.

Huset fungerte som «infrastruktur for terror», heter det i meldingen. Det ble også lagt ut en film av angrepet.

Ifølge palestinske kilder var al-Hayya ikke hjemme da huset ble bombet.

Det israelske militæret: – 20 palestinere drept av Hamas' styrker

Det israelske militæret sier lørdag kveld at 20 på palestinsk side er drept av raketter som har falt ned før de nådde fram til Israel.

Det israelske militærets talsmann Jonathan Conricus sier det totalt er avfyrt 2.800 raketter fra Gazastripen mot Israel. Av disse skal 430 ha falt ned inne på Gazastripen.

– Om lag 20 personer har blitt drept som følge av dette, noe som er grovt underrapportert, sier Conricus på en digital pressekonferanse med om lag 175 journalister lørdag kveld, blant dem NTB.

Ifølge ham har det israelske rakettforsvarssystemet Iron Dome stanset over 80 prosent av rakettene, som er avfyrt av Hamas og andre militante palestinske grupper.

– Vi er takknemlige for dette systemet, sier han.

