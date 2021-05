Sesongens storspill har gjort Thorsby ettertraktet

Denne sesongen har vært et større gjennombrudd for Thorsby. Ikke bare har han tatt steg på landslaget, han har også spilt 32 kamper i Serie A.

Det betyr fast plass – og han står med tre mål og en målgivende pasning fra sin midtbanerolle.

Den norske landslagsspilleren har vist en enorm løpskapasitet gjennom sesongen, og statistikken viser at det kun er én spiller i Serie A som løper mer. Krigeren i Genova er også en av spillerne i Serie A som vinner flest hodedueller og lager flest frispark.

Hans knallharde spillestil skal ha gjort at flere klubber har fått øynene opp for nordmannen.

VIKTIG: Etter sigende er Morten Thorsby én av syv spillere trener Claudio Ranieri ønsker at skal bli. Foto: Sverre Nodland.

– Umulig å forutsi

Manager Claudio Ranieri – som i sin tid førte Leicester til topps i Premier League – har kontrakt ut sesongen, og går en uviss tid i møte.

Ifølge CalcioMercato har den meritterte treneren et ønske om at syv spillere i Sampdoria skal bli – for å selv signere ny kontrakt. Thorsby er én av de syv.

Nordmannen selv har kun fokus på sesongavslutningen.

– Det er mye som skjer i kulissene. Det er ikke avgjort hva som skjer med trenere og diverse spillere. Det er umulig å forutsi, så får man ta det som det kommer. Vi må bare fortsette å spille og ha fokus på å avslutte sesongen bra, poengterer Thorsby.

Etter en god sesong skal det være mange klubber som er interesserte i Italia-profilen. Tidligere er han blitt linket til Champions League-klare Atalanta. Sampdoria-president Ferrero har dog ingen planer om gi slipp på Thorsby, skal man tro Sky Sports.

MÅL: Morten Thorsby løp bort for å feire med støtteapparatet da han scoret mot Verona i april. Foto: Tano Pecoraro

Ifølge Transfermarkt har Thorsby en markedsverdi på 50 millioner kroner som skal være fristende for flere storklubber. På spørsmål om det har vært interesse fra andre klubber i Italia og andre land, er fotballprofilen uvitende.

– Jeg vet ingenting om det. Jeg er opptatt av å fullføre sesongen. Jeg trives veldig godt i laget og her i Genova, og er utrolig fornøyd med situasjonen som den er nå.

– Jeg føler at jeg spiller veldig bra og utvikler meg for hver dag. Jeg har selvtillit og koser meg på banen, og det er det jeg prøver å ta vare på. Så får vi se hva som skjer i fremtiden, sier landslagsspilleren mens han tar en slurk italiensk kaffe.

STORTRIVES: Morten Thorsby har funnet seg godt til rette i havnebyen Genova, som har om lag 700 000 innbyggere. . Foto: Sverre Nodland.

Godt fornøyd

Like før sesongstarten i september møtte Thorsby TV 2. Da fortalte nordmannen om målsettingene han satt for sesongen:

Spille seg inn på landslaget, spille seg fast på Sampdoria, bidra med flere målpoeng og kapre en Europa-plass. Ni måneder senere møter Sampdoria-stjernen TV 2 igjen, og er godt fornøyd med egne prestasjoner.

– Med unntak av at vi ikke fikk Europa-plass, så har jeg nådd alle målsetningene jeg satte meg, sier lysluggen mens vårsolen steker i Genova.

SJEFEN: Meritterte Claudio Ranieri er Morten Thorsbys sjef. Foto: Jennifer Lorenzini

Etter 36 serierunder ligger Sampdoria på en hederlig 9.plass.

– Jeg synes jeg, men også hele laget, har hatt en god sesong. Ut ifra forutsetningene har vi gjort det bra, men som lag har vi manglet det siste lille for å virkelig kunne være med å kjempe mot topp syv-lagene.

For å holde følge med teten mener Heming-gutten at de må luke bort de få duppene de har hatt i løpet av sesongen, perioder med svake resultater og flere skader enn ønskelig.

– Fikk brutt en liten forbannelse

Før sesongen satte midtbanekrigeren også mål om å være en av de første på listen til landslagstrener Ståle Solbakken.

Etter ikke å ha fått vist sitt sanne jeg på landslaget tidligere, var Thorsby lettet da han ble kåret til banens beste i 2-0-seieren over Montenegro 31. mars.

– Jeg føler at det jeg viste på landslaget da er slik jeg har spilt hele sesongen i Italia. Så det var mer befriende enn overraskende, sier han smilende.

Utenlandsproffen innrømmer at det ga en selvtillitsboost.

– Når man ikke spiller der man vanligvis spiller og der man er best, så kan det bli en liten forbannelse. Men nå fikk jeg vist meg frem i den posisjonen jeg mener jeg burde spille, og det var det som var deilig.

HYLLET: Morten Thorsby ble trukket frem som en ordentlig midtbanesjef av TV 2s eksperter etter seieren over Montenegro. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Etter en knallsesong i Sampdoria håper duellspilleren på mer spilletid med flagget på brystet. Men han vet at det er hard konkurranse.

– Du er aldri fast på landslaget. Det er prestasjonene dine på landslaget og i klubb som avgjør. Det er det som er det fine med fotballen, at det er ferskvare hele tiden. Du må fortsette å levere, og jeg er i veldig god form og flyt nå. Jeg må bare vedlikeholde det, så vet jeg det blir mye spilletid, sier den italiensktalende Oslo-gutten.

Før han fortsetter:

– Vi har mange gode midtbanespillere og forskjellige typer. Det er det som blir nøkkelen for å nå et mesterskap. Å bruke de riktige spillerne til de ulike kampene for å få best mulig utbytte.

Nå skal Thorsby snart på landslagssamling før en velfortjent sommerferie. Men han sluntrer ikke unna treningen av den grunn.

Morten Thorsby elsker hardkjøret, og vil gjøre hva han kan for å stå enda bedre rustet til neste sesong med Sampdoria i Serie A – og med Norge i VM-kvalik.