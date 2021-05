Drømmescoring da Leicester vant FA-cupen for første gang

Chelsea - Leicester 0-1

Youri Tielemans skjøt seg inn i historiebøkene da han sørget for Leicesters første FA-cuptittel. Midtveis i andreomgang fyrte belgieren løs fra langt hold. Ballen smalt i krysset bak en sjanseløs Kepa og kunstscoringen var et faktum.

Samtidig hadde Leicester en matchvinner i andre ende av banen. Kasper Schmeichel holdt "The Foxes" inne i kampen med flere utrolige redninger.

Helt på tampen jublet Chelsea for utligning, men en VAR-sjekk viste at Ben Chilwell var i en marginal offside før Wes Morgan snublet ballen inn i eget mål.

Dermed kunne Leicester-leiren juble for en historisk triumf, mens Chelsea tapte sin andre strake FA-cupfinale.

– Jeg er så glad at jeg ikke kan beskrive det. Det er slikt drømmer er laget av. Jeg har drømt om dette siden jeg var liten, og vi har snakket om at vi vil vinne troféer, sier Kasper Schmeichel til BBC.

Dansken forteller også at de vant for sin avdøde eier, Vichai Srivaddhanaprabha, som døde i en tragisk helikopterulykke etter en Leicester-kamp i 2018.

TETTE BÅND: Den avdøde Vichai Srivaddhanaprabha sammen med Claudio Ranieri og Kasper Schmeichel på et arrangement i 2016. Foto: Christophe Archambault

– Vi har et bilde på innsiden av draktene våre, så han er alltid med oss. Dette er hva vi har drømt og snakket om så lenge, sier dansken.

– Jeg var ikke klar over det

Manager Brendan Rodgers var overlykkelig etter å ha ledet laget til den store triumfen.

– Det er en utrolig følelse. Da jeg kom til Leicester, var jeg ikke klar over at klubben aldri hadde vunnet FA-cupen før. Klubben har tapt fire finaler tidligere, så å kunne gi dette til fansen og eierne er veldig spesielt, sier Rodgers til BBC.

Nordiren trekker også frem målet til Tielemans og keeperspillet til Schmeichel.

– Det var som et «old school» FA-cupfinalemål. Men også redningene til Kasper Schmeichel, det er spesielle øyeblikk som man trenger, sier manageren.

Slik var kampen

Med 21.000 tilskuere på tribunen lå alt til rette for en skikkelig fotballfest på Wembley. Men det tok litt tid før de høylytte tilskuerne fikk servert festfotball på nasjonalarenaen.

ENDELIG KUNNE FANSEN JUBLE: Over 20.000 tilskuere var tilstede på Wembley. Foto: Matt Childs

Etter 28 minutter var både Timo Werner og Cesar Azpilicueta svært nær ved å sende Chelsea opp i ledelsen etter et hjørnespark, men ingen av de to forsøkene ble suksessfulle.

Skadesmell for Leicester

Noen minutter senere måtte Leicester-stopperen Jonny Evans ta telling. Nordiren var usikker i forkant av kampen grunnet skade, men veteranen fikk likevel starte. Det holdt kun i 33 minutter før 33-åringen måtte gi seg. Inn kom Mark Albrighton.

MÅTTE UT: Jonny Evans måtte forlate banen før pause grunnet skade. Foto: Matthew Childs

Kort tid før pause fikk Werner to brukbare avslutningsmuligheter, men oppofrende forsvarsspill fra Wesley Fofana gjorde at ingen av avslutningene truet Schmeichel. Den tyske spissen hadde en livlig førsteomgang, men som så mange ganger før denne sesongen var presisjonen foran motstandermålet for dårlig.

Like før lagene gikk til pause fikk Jamie Vardy en sjanse. Angriperen sendte i vei en heading fra ti meter, men veldig farlig ble det ikke.

Tielemans-kanon sendte Leicester i føringen

Midtveis i den andre omgangen smalt det på Wembley. Belgieren fikk avansere fritt før han dunket til fra omtrent 25 meter. Kepa var sjanseløs da Tielemans klistret ballen opp i krysset til 1-0.

PRAKTSCORING: Youri Tielemans jubler for sin vakre scoring. Foto: Matthew Childs

Chelsea-spillerne mente at det var en hands på Ayoze Pérez i forkant, men dommer Oliver var ikke enig. Reprisene viste at ballen først smalt i spanjolens kne, før den spratt opp i armen.

Etter 67 minutter gjorde Tuchel sine første grep da han byttet inn Pulisic og Chilwell, mens Alonso og Ziyech gikk ut. Det ga ingen umiddelbar effekt. Åtte minutter senere entret også Kai Havertz og Callum Hudson-Odoi banen.

Etter kort tid på banen var Chilwell kun millimetere unna å straffe sine gamle lagkamerater, men den danske Leicester-keeperen dro frem en superb redning og fikk slått headingen til corner.

81 minutter var spilt da Tuchel spilte ut sitt siste kort da Oliver Giroud erstattet Werner. Samtidig svarte Rodgers med å hive inn klubblegenden Wes Morgan.

Fem minutter senere fikk Mount skyte fra 12 meter, men igjen var Schmeichel på plass med nok en redning i ypperste verdensklasse.

Jublet for utligning, men VAR annullerte

Men etter 88 minutter måtte dansken gi tapt. Chilwell sørget for kaos i boksen og ballen endte til slutt i mål etter at Wes Morgan var sist på ballen. Målet ble først godkjent, men en VAR-sjekk viste at Chilwell var i en marginal offside.

ANNULLERT: Schmeichel måtte se ballen gå i mål bak seg, men ble reddet av VAR. Foto: Kirsty Wigglesworth

Det ble lagt til fem minutter, men det var uansett ikke nok for Chelsea, som aldri klarte å få den nødvendige utligningen. Dermed kunne Brendan Rodgers juble for en historisk seier mot sin tidligere arbeidsgiver.

HYLLET: Spillerne ga Brendan Rodgers en kveld han vil huske for resten av livet. Foto: Kirsty Wigglesworth

Allerede på tirsdag skal lagene møttes igjen i Premier League i det som blir en nøkkelkamp for å ende blant de fire beste.

– Det er en utrolig dag, en stor dag vi skal nyte. Men vi skal trene i morgen og har en massiv kamp på tirsdag. Vi skal nyte det i dag, men ikke for lenge. De er et klasselag og de vil ha revansje, sier Kasper Schmeichel.