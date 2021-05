Fredrik Græsvik om det bombede medie-bygget: – Har alltid føltes som et av de tryggere stedene i Gaza

Tidligere lørdag varslet det israelske militæret et bombeangrep mot et bygg som huser mediebyråene Al Jazeera, AP og BBC i Gaza.

Bygget ble evakuert før det ble truffet av en rakett. Bygningen raste sammen kort tid etter eksplosjonen.

– Dette er det bygget vi har pleid å jobbe fra når jeg har vært på jobb i Gaza, sier TV 2-reporter Fredrik Græsvik.

Han forteller at store deler av bygget består av leiligheter, og at Al Jazeera og Ap har toppetasjene på bygget.

UTENRIKSJOURNALIST: Fredrik Græsvik har reist verden rundt for TV 2. Foto: TV 2

– Vi har brukt bygget som live-punkt når vi har vært med direkte på nyhetene. Bygget ligger på en liten høyde, og er et av de høyeste byggene i Gaza, så det har vært et bra sted å jobbe fra, sier han.

– Har føltes trygt

Græsvik forteller at mediebygget har føltes trygt, nettopp fordi det skal mye til før militæret vil bombe et slik bygg.

– Det har føltes som et av de tryggere stedene i Gaza, selv om jeg en gang måtte gå i dekning midt under en sending i 2012, da nabohuset ble bombet, sier han.

Videoen fra direktesendingen i 2012 kan du se øverst i saken.

BOMBET: Her er Fredrik Græsvik på jobb på Gaza i 2012. Dette bildet er tatt like etter at nabobygget ble bombet. Foto: TV 2

Da ble også bygget som nå har kollapset, skadet.

– Israelsk militære sier Hamas har brukt bygningen. Det er det vanskelig å vite om stemmer eller ikke. Gaza by har jo også et underjordisk nettverk som knytter flere bygg sammen, sier han.

– Skremmende

Seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO, Jørgen Jensehaugen, kaller angrepet fryktelig, og peker på flere problematiske elementer ved at mediene angripes.

– Det betyr i praksis at heller ikke internasjonal presse er trygg. Det truer åpenbart den frie presse, sier seniorforskeren.

Jensehaugen frykter det vil føre med seg alvorlige konsekvenser at stor, internasjonal presse trues vekk fra området.

– Når pressen er skremt bort, betyr det at ting blir skjult for omverden. For det er jo sånn man får ut historier, ved at pressen er der, sier han.

Skylder på Hamas

Israelsk militære har i en uttalelse lørdag gjort det klart at grunnen til at bygningen ble bombet, er at Hamas skal ha plasert militære våpen i bygget.

De mener Hamas har brukt bygget til å oppbevare raketter.

– Når de gjør dette, blir bygget et lovlig militært mål. Dette er klart i internasjonal lov, skriver de på Twitter.