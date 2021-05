Castro utvist etter spark i skrittet: – Merkelig å opptre slik

Aalesund - Bryne 2-1

Aalesund seiret i seriepremieren i OBOS-ligaen, men trepoengeren kom likevel med en bismak. For etter 65 minutter så Niklas Castro rødt.

Bryne-spiller Andreas Dybevik holdt igjen Castro, og da svarte AaFK-profilen med å sparke bakover og traff motstanderen i skrittet. Det gjorde at dommer Jan Morten Tennøy dro opp det røde.

Dommer Jan Morten Tennøy dro frem det røde kortet etter Castros spark. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det var mye rar dømming i Ålesund i dag, men det røde kortet til Castro er korrekt. Et slikt spark når ballen er et helt annet sted er det ingen som helst tvil om at skal være rødt. Det er merkelig at en såpass rutinert spiller som Castro opptrer slik, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Aalesund-trener Lars Arne Nilsen var ikke imponert over oppførselen til sin egen elev.

– Det er god dømming. Det er riktig av dommeren. Vi skal ikke ha det sånn. Det er synd, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport Norge.

Utvisningen betyr at AaFK, som rykket ned fra Eliteserien i fjor, må klare seg uten en av sine nøkkelspillere i de kommende kampene.

AaFK-sjef Lars Arne Nilsen kunne se guttene sine vinne årets første seriekamp. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Vant med ti spillere

Da vertene ble redusert til ti spillere, var stillingen 1-1. Seks minutter senere ble Kristoffer Ødemarksbakken, som scoret det første målet, lagt i bakken og dommer dømte straffe. Sigurd Haugen ordnet 2-1 fra straffemerket.

Robert Undheim var for øvrig mannen bak Brynes første mål på nest øverste nivå siden 2016.

Jærbuene presset hardt i sluttminuttene, men tangotrøyene holdt ut etter flere gode inngripener av den ferske keepersigneringen Michael Lansing. Dermed kunne Lars Arne Nilsens gjeng slippe jubelen løs for tre poeng på Color Line Stadion.

– Det var litt høye skuldre og litt nervøst. Vi kjente ikke igjen det vi har gjort i det siste. Det var en fryktelig svak første omgang, men andreomgang var ganske bra, sier Nilsen til Eurosport.