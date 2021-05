Reistad storspilte i Vipers' cuptriumf: – Hun blir savnet

Vipers - Sola 29-16 (10-8)

Vipers er cupmestere etter å ha slått Sola 29-16 i lørdagens finale.

Henny Ella Reistad, som er inne i sine siste uker som Vipers-spiller, var kampens store spiller i Stavanger med seks mål.

– Hun blir savnet, selv om Vipers henter den ene profilen etter den andre, sier TV 2-kommentator Harald Bredeli.

– De har gjort noen signeringer, men det er et tap å miste farten i de føttene til Esbjerg, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Hun har virkelig levert og er i toppform, sa TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin i pausen.

Det er Vipers' fjerde strake triumf i cupen.

– Det var gøy. Jeg synes Sola er et veldig godt lag, og vi måtte virkelig skjerpe oss for å dra ifra i andre omgang. Det var litt unøyaktig i første omgang, men vi klarte å skjerpe oss veldig i andre, sier Reistad til TV 2.

Vipers ble seriemestere etter å ha knust Storhamar tidligere denne uken. Siste helgen i mai skal det norske superlaget spille Final4 i Budapest.

Vipers trøblet før pause

Sola rystet Vipers i åpningen og ledet 4-3, men kristiansanderne slo knallhardt tilbake med fem strake scoringer og var oppe i en 8-4-ledelse.

Sola kjempet seg imidlertid nærmere til en

– Sola har virkelig imponert i denne førsteomgangen og har fulgt kampplanen sin, sa TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin.

Sola-trener Steffen Stegavik likte det han fikk se den første halvtimen.

– Vi ha holdt oss til planen som satt, så jeg er imponert. Vi skulle vært nærmere også, det er det som er så synd her i pausen, sa Stegavik.

– Begynner å rakne

– Jeg håper vi har krefter til å gjøre det i en omgang til, sa Stegavik.

Men ti minutter etter pause ledet Vipers 17-10 – og Stegavik tok timeout.

– Nå må vi få troen igjen. Nå begynner vi å rakne, sa Sola-treneren.

Rogalendingene scoret tre mål på rad etter timeouten, men det ble aldri særlig spennende igjen i cupfinalen i Stavanger. Vipers vant 29-16.

– Vipers-supporteren i meg gleder seg over NM-gull, men angrepsmessig var det langt under pari i lange perioder. Det var en del å sette fingeren på, men det var en kampforløp vi kunne forvente å dra fra når Sola ble slitne, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til TV 2.

Sola-stjernen Camilla Herrem var stolt over finaleplassen.

– Jeg er så utrolig stolt over dette laget og hva vi har prestert denne sesongen, så jeg tror alle går rakrygget ut av hallen når vi kan tenke på hva vi har prestert denne sesongen, for det er utrolig stort å stå her med to medaljer (bronse i serien) i denne drakten, sier Herrem til TV 2.