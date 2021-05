Søreide: – Sånn som situasjonen er nå, kommer den fort ut av kontroll

Konflikten mellom Israel og Palestina har de siste dagene blitt ekstrem anspent og består av tung krigføring fra begge sider.

Konflikten handler i stor grad om en territorial konflikt mellom staten Israel og det palestinske folket. Mange personer har mistet livet, og enda flere er skadd som følge av hverandres angrep.

Jøder og palestinske israelere har også gått til angrep på hverandre.

– Dette er en kjempevanskelig situasjon, sier statsminister Erna Solberg.

Flere liv har gått tapt under krigføringen, deriblant barn.

– Vår utenriksminister har vært i kontakt med utenriksministerne for begge parter, for å be dem om å roe ned, sier Solberg i et intervju med TV 2 under Høyres landsmøte lørdag.

– Vårt klare og tydelige budskap er at vi må besinne oss alle sammen for en situasjon som kan skape flere ofrene som vi allerede har sett, fortsetter hun.

Bekymret

Norge bekrefter at FNs sikkerhetsråd skal møtes søndag klokken 10 (16 norsk tid) på anmodning fra Norge, Kina og Tunisia, etter to forsøk der USA blokkerte et resolusjonsforslag fra de tre landene.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa til TV 2 tidligere denne uken at hun var svært bekymret for utviklingen av konflikten.

– Det er et ekstremt høyt konfliktnivå, og det skal lite til før dette kommer ut av kontroll. Dersom ting ikke roer seg, kan vi stå overfor en fullskala krig, sa Søreide onsdag.

Under landsmøtet til Høyre lørdag, sa Søreide i et intervju med TV 2 at hun har bedt begge utenriksministerne i Israel og Palestina om å de eskalere situasjonen.

– Alt som bidrar til å eskalere situasjonen er dramatisk, sier Søreide.

Søndag blir det avholdt et nytt sikkerhetsmøte, der FNs generalsekretær også vil delta.

– Hva har du sagt til partene?

– Jeg har både snakket med amerikanerne, utenriksministeriene i Palestina og Israel, og da er vårt budskap at det er helt avgjørende å roe ned situasjonen.

Har fordømt angrepet

Søreide sier videre at det er en politisk situasjon som gjør at ytterliggående krefter fra begge sider som får mer spillerom.

– Det bidrar dessverre ikke til å roe ned situasjonen. Vi har fordømt angrepet på sivile fra begge sider, og vi er helt klare på at den situasjonen som er nå fort kan eskalere til en full krig hvis ikke partene tar aktive skritt for å inngå en våpenhvile, sier hun.

– Hva håper du kommer ut av sikkerhetsmøtet?

– Det blir et åpen møte, i motsetning til de siste som har vært lukkede. Flere land kommer til å delta på ulike måter. Jeg håper, og har en klar forventing, om at budskapet som kommer ut av møtet er det samme som har vært de siste dagene: umiddelbare våpenhvile og for å de eskalere situasjonen. Det ansvaret ligger på begge parter.

Behov for våpenhvile

Søreide er tydelig på at Israel har rett til selvforsvar, men at de har et krav på seg til å reagere proporsjonalt.

Ine Marie Eriksen Søreide, Utenriksminister utenfor UD Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi har sett de siste dagene at det har kommet rundt 1000 raketter fra Hamas og inn i Israel. Det er tap fra begge sider. Vi har vært tydelige på, og som jeg har sagt til mine kollegaer, så ligger behovet for våpenhvile. Sånn som situasjonen er nå, kommer den fort ut av kontroll.

Utenriksministeren sier videre at hun er klar i sin kritikk om at både palestinere og israelere bidrar til eskalering av situasjonen.

Ber om umiddelbar våpenhvile

Fredag uttalte FNs generalsekretær António Guterres at han ber om umiddelbar våpenhvile mellom Israel og palestinerne og sier han frykter konsekvensene av fortsatte kamper.

– Den pågående militære eskaleringen har ført til store lidelser og ødeleggelser. Den har krevd mange sivile liv, blant annet mange barn, uttaler Guterres ifølge Times of Israel.

Han sier videre at kampene potensielt kan føre til en ukontrollerbar sikkerhets- og humanitær krise, og føre til ytterligere ekstremisme.

– Ikke bare på det okkuperte palestinske området og i Israel, men i regionen som helhet, sier Guterres videre.

Guterres sier også at FN aktivt forsøker å mekle fram en våpenhvile.