KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ber Høyres landsmøte om å beholde kontantstøtten.

– Det handler jo om å gi valgfrihet til familier. En er så forskjellige, og en skal kunne bestemme selv om man ønsker å være hjemme litt lenger eller ha trygge og gode barnehageplasser om en ønsker det, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Han legger ikke skjul på at han håper partiet faller ned på å beholde kontantstøtten og ønsker Høyre lykke til med landsmøtets siste dag.

Vil gjøre kontantstøtte til ventestøtte

Søndag står slaget om kontantstøtten på Høyres landsmøte. Partiets programkomite går inn for å fjerne kontantstøtten, og erstatte den med en ventestønad for de som ikke får barnehageplass.

– Det er mer logisk med tanke på de som bare ikke får barnehageplass, sier Tina Bru, nestleder i Høyre. Fortsatt er det mange ettåringer som ikke er garantert barnehageplass når permisjonen til foreldrene går ut.

LOGISK: Høyres nestleder, Tina Bru, mener det er fornuftig og logisk å endre kontantstøtten til å være en ventestøtte for barnehageplass. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

En rundspørring TV 2 har foretatt viser at det kan bli en jevn avstemning. Veldig mange fylkers landsmøtedelegasjoner er delt i synet på kontantstøtten. Statsminister Erna Solberg er for å beholde kontantstøtten.

– Vi holder valgfrihetsfanen i Høyre høyt på andre områder, da synes jeg kanskje vi skal respektere at familier kan gjøre valg selv også, sier Solberg.

Vond helg for Ropstad?

Kontantstøtten er på 7500 kroner i måneden og er en hjertesak for regjeringspartner KrF. Partileder Kjell Ingolf Ropstad mener kontantstøtte er god høyrepolitikk og ber Høyres landsmøte tenke seg godt om før søndagens avstemning.

Høyre har på landsmøtet blankpusset profilen med å vedta at sterkøl kan selges i butikk, og partiet vil fjerne sexkjøpsloven. Åpningstidene for salg av alkohol er raust forlenget til klokken 20 for Vinmonopolet og klokken 23 for butikker.

– Kan dette bli en vond helg for Kjell Ingolf Ropstad?

– Nei, jeg tror Kjell Ingolf vet at Høyre har standpunkter som ikke er de samme som KrF, så tror jeg likevel vi skal finne gode samarbeidsplattformer, sier Erna Solberg.

I øyeblikket ser det ut på meningsmålingene at det blir et rødgrønt flertall etter valget. Men Høyre, KrF og Venstre går til valg på å fortsette sammen i regjering.

KrF-lederen tror han skal klare å redde kontantstøtten ved eventuelle nye regjeringsforhandlinger.

– For det første håper jeg at Høyre faller ned på at de ønsker å ta vare på kontantstøtten, og så har jeg stor tro på egen forhandlingsevne, så det skal vi klare, sier Ropstad.