Solskjær: – Da jeg snakket med ham i morges, var han positiv

Solskjær møtte søndag pressen for å snakke om den kommende Europaliga-finalen mot Villareal. Kampen, som spilles 26. mai, er en ypperlig anledning for nordmannen til å ta sitt første trofé som Manchester United-manager.

Det Manchester United-supporterne kanskje er aller mest spente på før finalen, er om kaptein Harry Maguire blir klar eller ikke. Manchester United-forsvaret så svakt ut i torsdagens 4-2-tap mot Liverpool.

– Forhåpentligvis kan vi komme med gode nyheter, men jeg vil gi det tid med Harry, sa Solskjær.

– Han har vist hvor viktig han er. Jeg følte at jeg ble en veldig god spiller når jeg var skadet. Folk innser hva du kan gjøre. Harry er lederen vår, og han er svært savnet for øyeblikket. Jeg vil gi ham lang tid han trenger før han sier ja eller nei, fulgte han opp.

Nordmannen fortalte at det går riktig vei med Maguires skade, men at de ikke ønsker å teste han skikkelig for tidlig.

– Harry ønsker dette så mye, men han vil ikke ta risiko heller. Da jeg snakket med ham i morges, var han ganske positiv. Vi må være positive, og tenke at han kommer til å rekke det. Jeg har alltid vært en optimist.

Ble spurt om keeperne

Kristiansunderen ble naturligvis spurt om laguttaket til den store dagen. Dean Henderson har tatt over plassen til David de Gea som lagets førstekeeper, men i Europa er det de Gea som har stått. Hvem som skal vokte buret i finalen ble naturligvis et spørsmål på søndagens pressekonferanse.

– Det er alltid vanskelig. Den menneskelige siden gjør at du vil at alle skal få oppleve en finale, men du er nødt til å velge 11, gjøre noen vanskelige valg og stå ved dem. Vi har to ligakamper til å bestemme hvem som skal spille, sa Solskjær.

– Det er mange vanskelige avgjørelser som skal tas. Det er et annerledes scenario med keeperne enn det har vært tidligere. Begge har spilt rundt 30 kamper, så det blir en vanskelig avgjørelse.



Nordmannen mimret også tilbake til hvordan hans gamle sjef fikk hele troppen til å føle seg viktige.

– Jeg husker at Sir Alex kom til hotellrommet mitt for å forklare meg hvorfor jeg ikke spilte en semifinale. Men jeg følte likevel at jeg hadde noe å bidra med. Alle spillerne mine vet at de har hatt en rolle å spille denne sesongen. Vi ville ikke fått de resultatene vi har hatt denne sesongen uten bidrag fra hele troppen, fortsatte han.

– Det blir et stolt øyeblikk for meg

Europaliga-finalen blir Solskjærs første finale som United-manager, etter fire semifinaletap. Det ser nordmannen frem til.

– Å kunne lede laget ut i en finale blir et stolt øyeblikk for meg. Vi har jobbet sammen i to og et halvt år, og har vært nære, sier han.

Nå handler alt om å vinne.

– Å komme til en finale er en ting, men du vil vinne den. Du får ikke noen premie for å delta. Jeg gleder meg til å se spillerne gå ut på banen.

– Seieren i 99 gjorde meg ikke til en bedre spiller

Manchester United-manageren, som selv var med på å vinne 12 titler med klubben som spiller, snakket også om viktigheten av å vinne troféer.

– De kveldene der man vinner et trofé fører hele klubben sammen. Da vi vant i 99 skapte det historie, men det gjorde meg ikke til en bedre spiller. Men som en gruppe ga det oss troen på at vi kunne vinne mer, og vi vant ligaen komfortabelt de neste to sesongene. Det gir mye til gruppa.

– Kun tiden vil vise hva en seier kan gjøre med dette laget. Noen ganger skjuler troféer andre ting, slik jeg har sagt tidligere. Vi har gjort det på den vanskelige måten ved å tape fire semifinaler.