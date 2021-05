Bale til TV 2: – Fint med en garderobe der humoren er mer min stil

Se Tottenham - Wolverhampton på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 14.55.

Etter syv år i Real Madrid returnerte Gareth Bale til Tottenham i september i fjor. Waliseren, som fortsatt har over ett år igjen av kontrakten med Real Madrid, ønsker ikke å snakke om egen framtid, men innrømmer at de liljehvite har en spesiell plass i hans hjerte.

– Ja, jeg har vært her i seks år, og det er en klubb som er i hjertet mitt. De ga meg muligheten til å spille på den største scenen, og jeg elsker folkene her og fansen. De spilte en stor rolle for at jeg ville komme tilbake. Det er en skam at stadion ikke har vært full denne sesongen. Fansen spilte en avgjørende rolle for at jeg ville tilbake, så det er synd de ikke har hatt muligheten til å være på stadion, sier Bale til TV 2.

Bale har for alvor funnet formen de siste månedene. Med åtte mål og to målgivende pasninger siden slutten av februar har 31-åringen vært helt avgjørende for at Tottenham fortsatt har en mulighet til Champions League-spill neste sesong, men hovedpersonen er ikke bare fornøyd med egen innsats.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde funnet formen litt tidligere, men jeg føler at jeg har kommet meg dit. Jeg har gjort det bra de siste tre-fire månedene, men det viktigste for meg er at jeg nyter det, og det gjør jeg for øyeblikket. Jeg føler at det går greit, oppsummerer han.

– Ikke ideelt

Det var knyttet store forventninger til Bale da returen til England ble offentliggjort i september i fjor, men sesonginnledningen ble ikke helt som Tottenham-favoritten hadde håpet på.

– Jeg kom inn med et kneproblem, det var ikke ideelt. Oppkjøringen ble også minimal på grunn av korona og det faktum at jeg flyttet hit. Men det har vært fint, og det er fint å være tilbake i England, i en garderobe der humoren er litt mer min stil. Jeg har kost meg. Det har vært fint å spille i Premier League igjen også, forklarer han, selv om han innrømmer at han har savnet supporterne.

–Det er ikke enkelt å spille uten fansen. Det føles ikke som det er ekte fotball, det er mer som en treningskamp. Det er vanskelig å pumpe seg opp før kampene, og man har ikke det adrenalin-rushet man vanligvis har. Det har definitivt vært vanskelig og gjort det utfordrende. Det har nok vært det samme for alle. Vi må bare håndtere det. Det er sånn verden er for øyeblikket, sier Bale.

Men han kan i alle fall glede seg over at noen supportere får vende tilbake til stadion til sesongens siste hjemmekamp. Fra og med 17. mai letter Storbritannia igjen på koronarestriksjonene, noe som betyr at opp til 10.000 supportere kan komme inn på stadion de to siste serierundene.

– Fansen var en viktig årsak til at jeg ville komme tilbake. Å få den kjærligheten og støtten tilbake i en Premier League-kamp blir fint, og det blir en fin måte å avslutte sesongen på, smiler Bale.

Topp fire

Med tre kamper igjen av sesongen ligger Bale og Tottenham på en foreløpig 7. plass, åtte poeng bak byrival Chelsea på den viktige 4. plassen, men med én kamp mindre spilt.

– Det kommer til å bli vanskelig, det skjønner vi. Selv om det er en klisje må vi bare konsentrere oss om oss selv og prøve å få så mange poeng som mulig. Det er alt vi kan gjøre, sier Bale.

Nå venter to hjemmekamper mot henholdsvis Wolverhampton og Aston Villa, før sesongen avsluttes på King Power Stadium mot Leicester 23. mai. Det er kamper som må vinnes dersom Tottenham skal ha et håp om Champions League-spill neste sesong.

– Ja, det er helt sikkert. Vi må vinne alle kamper vi stiller opp i, og vi vet at vi må vinne for å komme oss til Europa. Vi skal gjøre alt vi kan, avslutter Bale.