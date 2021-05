Zlatan mister EM

Zlatan Ibrahimovic måtte ut med en kneskade mot Juventus forrige helg.

Nå går den svenske superspissen glipp av sommerens EM med Sverige.

Milan-spilleren gjorde comeback på det svenske landslaget i mars, nesten fem år etter at han ga seg etter EM-sluttspillet i 2016.

– Jeg har i dag snakket med Zlatan Ibrahimovic, som dessverre har meddelt at skaden stopper hans deltakelse i sommerens EM. Det er selvfølgelig kjedelig, først og fremst for Zlatan selv, men også oss andre. Jeg håper at han så snart som mulig er tilbake på banen igjen, sier Sverige landslagssjef Janne Andersson, gjengitt av Expressen.

Ibrahimovic er Sveriges mestscorende landslagsspiller i historien med 62 mål på sine 118 landskamper. Han signerte nylig en ny ettårskontrakt med Milan.

Sverige starter EM mot Spania 14. juni. Siste gruppekamp går ni dager senere. Deretter er det utslagsrunder.