Zidane-ryktene skyter fart: – Bare et spørsmål om tid

– Jeg vet ikke hva som skjer. Alt kan skje, sier Zinédine Zidane.

Midt i den nervepirrende La Liga-avslutningen spekuleres det nå i at Real Madrid-treneren forlater gigantklubben ved sesongslutt. Telemadrid meldte senest fredag at Zidane har bestemt seg for å gi seg i Madrid.

– Noen ganger er det best å bli værende, andre ganger er det til det beste for alle at du drar, sier Zidane på lørdagens pressekonferanse.

Zidane understreket at han ikke tenker langt frem i tid, men kun konsentrerer seg om søndagens kamp mot Athletic. Real Madrid er to poeng bak serieleder Atlético Madrid når kun to kamper gjenstår av sesongen.

Ekspert: – Erstatteren er klar

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué hevder Real Madrid for inntil to uker siden trodde Zidane kom til å bli værende etter sesong.

– Men Real Madrid satte likevel et spørsmålstegn der og forberedte seg på at han skulle dra, sier Balagué, før han fortsetter:

– Raúl González' Castilla er i playoff i Segunda B. Klubben tror at han er klar. Etter det jeg forstår ble Raúl spurt om han føler seg klar, og svaret var ja. Spillerne tror Zidane kommer til å forlate klubben, og dagens uttalelser forsterker det – at det kun er et spørsmål om tid før exiten blir annonsert. Raúl González er favoritt til å erstatte ham.

Raúl spilte 741 kamper for Real Madrids førstelag fra 1994 til 2010. Med 324 mål ble han tidenes mestscorende for den spanske hovedstadsklubben, men han ble senere forbigått av Cristiano Ronaldo, som scoret 450 mål for klubben. Rául og Zidane var lagkamerater i Real Madrid i fem sesonger.

Raúl ble ansatt som U15-trener i Real Madrid i august 2018. Sommeren etter tok 43-åringen over Castilla, reservelaget til Real Madrid.

ERSTATTEREN? Raúl González skal ifølge TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué være favoritt til å erstatte hans tidligere lagkamerat Zinédine Zidane som Real Madrid-trener. Foto: Sergio Perez

Forstår skuffelsen

Real Madrid røk ut av Champions League-semifinalen mot Chelsea. Da valgte Zidane å gi klubbens eldre stjernespillere tillit, men de ble utspilt.

– Spillere som Sergio Ramos, Luka Modric og Casemiro har gitt ham så mye suksess, men de var ikke friske mot Chelsea. Eden Hazard, som var en spiller Zidane ønsket, spilte også, men ingen av dem var ikke på sitt beste. Zidane følte trolig at han skyldte dem noe, sier Guillem Balagué.

Zidane har forståelse for at laguttaket i skjebnekampen mot Chelsea på Stamford Bridge skuffet spillere som ble satt ut.

– Alle ønsker å spille, ikke bare spillerne som har de største navnene. Jeg har alltid respekt for spillere mine. De kjemper og jobber hardt, men jeg har min jobb med ansvaret for 25 spillere. Spillerne som blir trenere kommer til å oppdage at det ikke er så enkelt. Det viktigste er å ha respekt for spillerne, og det er noe jeg alltid har, sier Real Madrid-treneren.

– Etter å ha vært spiller selv, vet jeg at spillerne er viktigst. De trenger en atmosfære der de føler seg bra og er i stand til å levere. Vi vet at vi er vedens største klubb, sier Zidane på lørdagens pressekonferanse.

Se Athletic-Real Madrid og Atlético-Osasuna på Sumo søndag fra 18.25.