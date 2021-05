Varslet bombeangrep mot mediebygg – kort tid etter smalt det

Militæret i Israel ringte og ga advarsel om at de ville bombe en bygning hvor flere mediebyrå holder til.

Ifølge Al Jazeera varslet militæret i Israel et bombeangrep mot et lokale som huser mediebyråene Al Jazeera, AP og BBC i Gaza innen den neste timen.

Ansatte i AP og andre som var i bygningen, skal ha rømt ut i panikk etter at de fikk beskjeden.

Mottok telefon

Kort tid etter advarselen ble kjent, viste direktebilder fra TV-kanalen at bygget var truffet.

Bygningen raste kort tid etter eksplosjonen. Det har ikke kommet noen forklaring på hvorfor bygget ble angrepet.

Det har heller ikke kommet meldinger om at noen er skadet eller drept i angrepet.

Eieren av bygningen mottok en telefon fra det israelske forsvaret som ga beskjed om at bygget kom til å bli et mål.

– Det er forferdelig

Samtalen mellom Mahdi og en offiser i det israelske forsvaret ble overhørt av AFPs journalist, som skriver at han tryglet om å få 10 minutter ekstra for å gi journalistene anledning til å ta med seg utstyret sitt før de dro.

Offiseren i den andre enden nektet.

– Det er forferdelig, veldig trist, å angripe Al Jazeera og andre nyhetsbyråer, sier Wael al-Dahdouh, Al Jazeeras byråsjef i Gaza.

Ifølge nyhetsbyrået ble mannen bedt om å sørge for at alle i bygget ble evakuert.

EKSPLOSJON: Det var en svært kraftig eksplosjon som rammet Jala Tower i Gaza lørdag.. Foto: Mahmud Hams / AFP

Flere angrep

Al Jazeera-journalisten Linah Alsaafin skriver på Twitter at de fikk beskjed om bombeadvarselen.

– Alle mine kollegaer er allerede evakuert, skriver hun.

Videre skriver Alsaafin at eieren av bygget ba om tid for å sørge for at alle ble evakuert. Ifølge journalisten sa representanten fra det israelske forsvaret nei til dette.

RUINER: Bygget lå i ruiner kort tid etter eksplosjonen. Foto: Mohammed Salem

AP var før luftangrepet i kontakt med talsperson Jonathan Conricus i det israelske forsvaret, som ikke var kjent med opplysningene.

Angrepet mot mediebygget kom kort tid etter et luftangrep mot en flyktningleir i Gaza by hvor minst ti palestinere fra samme familie ble drept.

Åtte av dem var barn.

«Skal betale dyrt»

Spenningene begynte i Jerusalem tidligere denne måneden. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har ytret at Hamas «skal betale dyrt» for angrepene, mens Israel har samlet sine tropper ved grensen.

USAs president har uttrykt støtte for Israel, og har sagt at han håper volden kommer under kontroll.

Ifølge AP har Hamas skutt rundt 2000 raketter mot Israel siden mandag.

Al Jazeera: Vil la seg bringe til taushet

Den Qatar-baserte TV-stasjonen Al Jazeera sier den ikke vil la seg bringe til taushet. Et israelsk luftangrep ødela lørdag bygningen der de holdt til i Gaza.

I høyhuset Jala Tower var det også flere andre presseorganisasjoner, blant dem det amerikanske nyhetsbyrået AP.

– De er tydelig at de som fører denne krigen ikke bare vil spre død og ødeleggelse i Gaza, men også bringe til taushet mediene som er vitne til dette og dokumenterer og rapporterer sannheten, sier Walid al-Omari, Al Jazeeras byråsjef i Jerusalem.

– Men det er ikke mulig, tilføyde han.

– Dette er en forbrytelse blant en serie forbrytelser gjennomført av den israelske hæren på Gazastripen, sier al-Omari.

Det israelske militæret ga eieren av høyhuset en times varsel før det ble jevnet med jorda i et bombeangrep. Israelske myndigheter hevder at Hamas holdt til i huset, og at presseorganisasjonene ble brukt som «menneskelige skjold». Det er ikke meldt om drepte eller sårede i angrepet.

AP: – Forferdet og sjokkert av angrepet

Sjefen for nyhetsbyrået AP sier han er «sjokkert og forferdet» etter det israelske angrepet som la byråets Gaza-kontor i grus.

Høyhuset Jala Tower huset også andre internasjonale medier, blant dem nyhetskanalen Al Jazeera.

– Dette er en utrolig urovekkende utvikling. Vi unngikk så vidt forferdelige tap av menneskelig, sier APs president og administrerende direktør Gary Pruitti en uttalelse om angrepet på bygningen.

– Verden vil få vite mindre om det som skjer i Gaza på grunn av det som hendte i dag, sier han.

Det hvite hus: – Journalisters sikkerhet er et overordnet ansvar

Sikkerheten til journalister som dekker Gaza-konflikten er et «overordnet ansvar» sier Det hvite hus etter angrepet mot internasjonale mediers lokaler i Gaza.

Den amerikanske uttalelsen kommer etter at bygningen som huset det amerikanske nyhetsbyrået AP, Al Jazeera og andre ble lagt i grus i et israelsk bombeangrep lørdag.

– Vi har kommunisert direkte til israelerne at det å sørge for sikkerheten til journalister og uavhengige medier, er et overordnet ansvar, sier Det hvite hus' talsperson Jen Psaki.

Det israelske militæret ga eieren av høyhuset en times varsel før angrepet.

