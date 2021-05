– Det er savnet som er det verste

– Hun skulle egentlig ha komme hit i dag, sier Even Bolstad med gråt i halsen.

Han er faren til Stine Bolstad. Den blide, aktive og smarte jenta som skulle ta opp fag for å komme inn på ingeniørstudier på NTNU i Trondheim.

BLID: Stine var veldig glad i familiehunden, Balder, og beskrives som en blid, smart og varm person. Foto: Privat

Stine skulle komme for å hjelpe storebroren med å flytte inn i ny leilighet denne uka. Men sånn ble det ikke.

Besvimte flere ganger

Stine Bolstad ble bare 22 år.

– Det går opp og ned. Tenker man for hardt, så kan det bli litt tungt. Da liker jeg heller å se litt på bilder. Da blir jeg blidere igjen, sier faren til TV 2 og smiler litt.

SAVN: Stine Bolstad ble bisatt i Drammen krematorium 26. april i år. Her avbildet en 17. mai da hun gikk på barneskolen. Foto: Privat.

I midten av april i år merket Stine at hun ble litt dårlig. Hun var sliten på trening, og måtte avlyse en tur med en venninne. Samme kveld besvimte hun i trappa opp til leiligheten i Trondheim.

Hun slo hodet, men karret seg opp i leiligheten og rakk akkurat å fortelle en kompis at hun var dårlig, før hun besvimte på nytt.

Ambulansen kom raskt. Men allerede da hadde hjertet til Stine stoppet.

På St. Olavs Hospital ble 22-åringen lagt i kunstig koma, og familien kastet seg i bilen for å kjøre i retning Trondheim fra Drammen.

Etter en nesten syv timer i bil er familien på plass på sykehuset. Der får de beskjed om at CT-bildene ser dårlige ut. Hjernen til Stine hadde begynt å svelle.

HEDERSPLASS: Portrettbildet av Stine pleide å henge på veggen før. Nå har det fått hedersplassen i stuen. Ved siden av er det tent et lys. Foto: Sverre Saabye/TV 2

– Det var vel det verste budskapet å få, sier faren.

– Men nå er det savnet som er det verste.

Vil rette fokus på symptomene

Nå har det gått en måned siden Stine gikk bort. Og selv om savnet er stort, har det dukket opp en tanke hos familien Bolstad. Hva om alle kjente symptomene på blodpropp litt bedre?

– Jeg tror jo det at man kan hoppe og skrike og alle jenter ville ikke sluttet å bruke p-piller for det. Så det viktigste er at man er oppmerksom på de symptomene, slik at du kan få søkt hjelp i tide, sier tobarnsfaren.

OPPMERKSOM PÅ SYMPTOMER: Stines far ønsker nå at det blir større fokus på symptomene på blodpropp, slik at flere kan få hjelp i tide. Foto: Sverre Saabye / TV 2

På Avdeling for blodsykdommer på Ahus i Lørenskog møter vi overlege Anette Løken Eilertsen. Hun har skrevet doktoravhandling om temaet blodpropp og østrogenbehandling, og har lenge jobbet med blodproppasienter.

Hun forklarer at blodpropp vanligvis oppstår i bena, men at de i prinsippet kan oppstå i alle type kar. Hvis blodproppen løsner, kan den seile med blodstrømmen inn til lungene. Da får man blodpropp i lungene, også kalt lungeemboli.

Hun er enig med Bolstad om at man bør ha større fokus på symptomene på blodpropp, også blant unge kvinner.

– Selv om det er en sjelden bivirkning, og at blodpropp i yngre aldersgrupper er sjeldne, så er det så mange som bruker p-piller, så i et globalt perspektiv så er det et stort kvinnehelseproblem.

Hun forklarer symptomer på blodpropp slik:

– Ved blodpropp i benet, så vil man kunne utvikle en hevelse. Det vil kunne gi ubehag, stikkende smerter og som også kan oppleves som en tetthetsfølelse eller stivhet i leggen. Etter hvert vil man også kunne se fargeforanding, av typen rød eller blå. Mange får også vondt for å gå.

OPPSØK LEGE: Overlege Anette Løken Eilertsen ved Ahus ber kvinner være oppmerksomme og oppsøke lege eller ringe 113 ved symptomer på blodpropp. Foto: Simen Askjer / TV 2

Symptomer i ben og lunger

Hun sier det også er viktig å være oppmerksom på symptomer i lungene.

– Hvis man nylig har startet bruk av p-piller og for eksempel får en infeksjon, og så får stikkende smerter i brystet eller tungpusthet – da bør man oppsøke legevakt eller ringe 113, forklarer overlegen.

– Hvordan skal man som ung kvinne skjønne at den tungpustheten skyldes en blodpropp?

– Det kan man nesten ikke skjønne. Da må man få hjelp av helsevesenet. Da må man oppsøke helsevesenet og forklare til legevakten at «jeg bruker p-piller eller nå har jeg byttet p-piller». Og da er våre leger utdannet til å kunne håndtere denne situasjonen, sier Løken Eilertsen.

Hun forteller at kvinner bør være litt ekstra oppmerksomme på blodproppsymptomer hvis man bytter eller starter opp med p-pillebehandling.

ULTRALYD: Ved mistanke om blodpropp blir det tatt røntgen av blodårene i bena og lysken for å finne ut hvor blodproppen har satt seg. Foto: Simen Askjer / TV 2

– I det man begynner behandling med p-piller, så er det kjent at i hvert fall det første året og spesielt de første månedene, så aktiveres dette blodlevringssystemet. Da bør man være spesielt oppmerksom på symptomer.

For Even Bolstad og resten av familien er det viktig å få frem budskapet om hvor viktig det er å kontakte helsepersonell, om man oppdager symptomer på blodpropp.

– Hvis folk merker det, så for all del – sett dere ned og ring 113. Ikke push deg videre.

– Kan jeg redde ett menneskeliv, en jente, en mann, et menneske, så må jo det være bedre, fortsetter Stines far.

På LHL sine nettsider er det opprettet en egen temaside om blodpropp til minne om Stine Bolstad.