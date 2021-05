Virusekspert om vaksineringen: – Vi er ikke trygge før dette skjer

Hittil har over 1,5 millioner nordmenn fått første dose av korona-vaksinen.

De kommende ukene får Norge stadig større vaksine-leveranser, og regjeringen har godt håp om at alle nordmenn over 18 år skal ha blitt tilbudt første dose i månedsskiftet juli/august.

Nå snakkes det stadig mer om å løsne på tiltakene, og FHI-lege Preben Aavitsland uttalte tidligere i uken at nordmenn kan forvente at hverdagen vender tilbake til normalen allerede i juni/juli.

Det gleder selvsagt virusekspert Rebecca Cox ved Universitetet i Bergen, men hun advarer sterkt mot å tro at pandemien er over i sommer.

FORSKER: Rebecca Cox er virusekspert, professor ved Universitetet i Bergen og leder for influensasenteret ved Haukeland Universitetssykehus. Foto: Robert Reinlund / TV 2.

Ekstremt hardt rammet

– Vi er ikke trygge før alle er trygge. Når man ser land som India og Nepal, som er så hardt rammet av den nye virus-varianten, så må vi være bekymret, sier Cox.

De siste dagene og ukene har man sett stadig styggere bilder fra korona-situasjonen i India og de nærliggende områdene.

Landet med milliardbefolkningen er ekstremt hardt rammet av viruset, og sykehusene sliter både med kapasiteten, og forsyningene av nok oksygen til syke innbyggere.

– Det vi ser i India er skremmende. At så mange blir smittet og dør hver eneste dag, gjør at vi virkelig må overvåke denne virusvarianten.

NØD: Situasjonen i India er nå så prekær, at mange verken får sykehusplass eller oksygen til å overleve Covid-sykdommen. Foto: Danish Siddiqui

– Trussel for resten av verden

Cox frykter at ukontrollert spredning av den indiske virusvarianten skal gi grobunn for nye mutasjoner som er enda farligere og mer smittsomme enn varianten som nå herjer.

– Dette er en trussel for resten av verden, for vi er ikke trygge før vi har bekjempet viruset i alle land. Derfor er vi nødt til å stå solidarisk sammen med land som har mye smitte, sier hun.

Det var også budskapet til lederen for Verdens helseorganisasjon, som fredag ba rike land om å donere bort vaksiner til COVAX-programmet.

Dette er det internasjonale samarbeidet som skal sikre koronavaksiner til fattige land.

– Jeg forstår hvorfor noen land ønsker å vaksinere sine barn og unge, men akkurat nå ber jeg dem om å revurdere, og heller donere vaksiner til Covax, sa WHO-leder Tedros Ghebreyesus.

TALTE: Fredag advarte WHO-leder Tedros Ghebreyesus om at det andre pandemi-året kom til å bli dødeligere enn det første. Foto: Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS/File Photo

Påvist i Bergen

Senest lørdag uttalte helseminister Bent Høie til NTB at regjeringen følger spesielt med på den indiske virusvarianten.

– Det er klart at det bekymrer oss, sier Høie.

Den indiske versjonen har nå begynt å spre seg i Storbritannia, og britiske helsemyndigheter venter at den etter hvert også vil få overtaket og bli dominerende.

Også i Bergen har India-varianten dukket opp. Sist uke ble det påvist åtte tilfeller av denne, men Rebecca Cox er ikke nevneverdig bekymret over det.

– Så lenge dette er isolerte tilfeller er ikke dette et problem, men det blir et problem hvis vi får større utbrudd der vi ikke har kontroll. Alle som har symptomer må teste seg, sier hun.

LAB: Flere virusmutasjoner har blitt påvist her ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, men Cox er ikke bekymret for det. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Den eneste løsningen

– Hvordan skal dette gå? Hvordan ser du for deg tiden fremover?

– Jeg tror at når vi får tilgang til flere vaksiner, og mange faktisk vaksinerer seg, så blir det lettere å få kontroll. Likevel skjer det noe nytt hver uke med dette viruset, så vi må holde avstand, bruke munnbind, ha rene hender, og alle må ta vaksinen når de får tilbud, sier Cox.

I internasjonal skala, sier viruseksperten at hele verden må komme sammen om den eneste løsningen på pandemien.

– Løsningen er at vi står solidarisk sammen, og at alle får tilgang til vaksinene. De rike landene må gi fra seg dosene de ikke bruker, for i noen land er det ingen som har blitt vaksinert og det er uakseptabelt. Vi må stå sammen som en verden, sier hun.