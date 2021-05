Ber om elleve års fengsel: – Forklaringen kan ikke stemme

Mannen som skjøt samboeren sin med hagle på Oppsal, mener det var et uhell. Statsadvokaten mener han «pynter på historien» og foreslår lang fengselsstraff.

Drapet skjedde i en blokkleilighet på Oppsal i Oslo en septemberkveld i 2018.

Den 56 år gamle mannen ringte selv politiet og fortalte at det var skjedd et uhell hjemme hos ham. Siden har han stått fast ved forklaringen om at våpenet gikk av da han skulle lade det.

Mannen satt varetektsfengslet, men i januar 2019 mottok politiet en teknisk undersøkelse av haglen hans.

Løslatt mot politiets vilje

Rapporten konkluderte med at våpenet er defekt og går av normal sammenklapping, uten at man trenger å røre avtrekkeren. Dermed mente ikke retten lenger at bevisene var gode nok, og de løslot derfor mannen.

Påtalemyndigheten, derimot, mener fremdeles at drapet var forsettlig.

ÅSTEDET: Bak denne ruta ble kvinnen i 40-årene skutt og drept i 2018. Foto: Heiko Junge / NTB

Saken ble behandlet i Oslo tingrett i mars, men måtte på et tidspunkt stanses og utsettes på grunn av påvist koronasmitte i rettssalen.

Derfor ble saken først avsluttet på lørdag for en uke siden. Der la statsadvokat Alvar Randa ned påstand om elleve års fengsel.

– Vi mener at hans forklaring er helt uforenlig med de tekniske bevisene i saken. Hans forklaring kan rett og slett ikke stemme, og det fremstår som at han pynter på historien, sier Randa til TV 2.

– Fikk sjokk

I retten forklarte 56-åringen at han var full og kranglet med samboeren. For å true henne tok han frem en hagle.

Ifølge mannens forklaring pekte våpenet oppover da han ladet det og de to haglpatronene gikk av.

AKTOR: Statsadvokat Alvar Randa, her som aktor i rettssaken mot mannen som kapret en ambulanse på Torshov, har ført mange drapssaker for retten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Obduksjonen viser imidlertid at skuddene ble avfyrt nedover, og at kvinnen trolig holdt overarmen løftet ut fra kroppen.

– Ut fra den samlede bevisførselen, særlig skyteavstanden og forklaringen fra rettsmedisineren, er det all grunn til å tro at avdøde har sittet på gulvet, sier Randa.

Tiltaltes forsvarer, advokat Bjørn Aksel Henriksen, reagerer sterkt på at det er tatt ut tiltale for forsettlig drap. Han mener 56-åringen kan ha husket feil om hvordan han holdt våpenet, og at forklaringen hans ellers stemmer med bevisene i saken.

– Når et skudd går av uten at du er nær avtrekkeren eller har noen forventning om at våpenet skal gå av, så får man sjokk, sier Henriksen.

– Avdøde har vært i bevegelse, og det er mange scenarioer på hva som kan ha skjedd. Hun kan ha sittet på det ene kneet eller bøyd seg ned for å plukke opp en telefon eller veske, sier han.

– Mellom to og tre år

Henriksen mener at 56-åringen skal dømmes for uaktsomt drap.

– Du skal ikke ta fram en hagle i en krangel hvor det er drukket alkohol, og du skal heller ikke lade den. Han er å bebreide for dette, og saken fikk et fatalt utfall på grunn av hans uaktsomhet, sier han.

– Men det er stor forskjell på å gjøre noe klanderverdig og å skyte noen med viten og vilje. Den våpentekniske rapporten viser at han har forklart sannheten i fra dag én.

AVGJØR: Dommen fra Oslo tingrett vil være klar i løpet av få uker. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dersom tiltalte dømmes for uaktsomt drap, mener Henriksen at fengsel i mellom to og tre år vil være riktig.

Statsadvokat Randa mener imidlertid ikke at 56-åringens forklaring henger på greip.

– Kan det være at fornærmede bøyde seg ned for å plukke opp noe akkurat da våpenet gikk av, og at han bare husker feil angående hvordan han holdt hagla?

– Det er uklart for meg hvordan han mener det skal ha funnet sted. Det fremstår for meg som konstruert, sier Randa.

Normalstraffen for et forsettlig drap i Norge er tolv års fengsel. Randa har bedt om elleve fordi den to og et halvt år lange saksbehandlingstiden etter loven skal gi noe kortere straff.

Det er ventet dom i saken innen få uker.