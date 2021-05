Har ikke spilt mer enn to kamper siden årsskifte: – Jeg er nok den eneste i denne situasjonen

Siden EM-finalen i desember har ikke Camilla Herrem (34) spilt mer enn to kamper. Etter lørdagens cupfinale skal hun trene med finalemotstanderen i et forsøk på å redde plassen i OL-troppen.

Se NM-finalen Vipers - Sola på TV 2 og Sumo lørdag fra klokken 16.30.

Pandemien og manglende Europa-spill med Sola har nemlig gjort at Herrem er den eneste landslagsspilleren som ikke har spilt mer enn to kamper i 2021.

Den norske serien ble stengt i januar, og dermed har det blitt med 60 minutter for Sola og 50 minutter for Norge så langt i 2021. Dermed har kamptilbudet for veteranen på venstre kant blitt historisk dårlig etter EM-gullet.

I morgen er det cupfinale mot Vipers, en klubb hun snart skal trene med.

– Andre lag har fått spille kamper i utlandet, og utenlandske klubber har spilt som vanlig, så jeg er nok den eneste håndballspilleren på landslag som er i denne situasjonen, sier Camilla Herrem til TV 2.

Lørdag skal hun endelig få spille kamp igjen når Sola møter Vipers til cupfinale i Stavanger.

– Det er kamper jeg savner, og heldigvis kommer det en nå. Så får vi håpe at vi ikke alle går på en sinnssyk overtenning, sier Herrem og ler godt.

To måneder siden kamp

Det er nesten to måneder siden hun spilte en snau time i to OL-kvalifiseringskamper med Håndballjentene. Før kvaliken med Norge i mars hadde hun også vært uten kamp i over to måneder. Klubben Sola har ikke spilt siden 10.januar.

– Jeg har prøvd å gjøre det beste ut av det, men det er det å få den kamptreningen og formen som jeg ikke får gjort noe med. Jeg kan jo ikke lage min egen serie å spille i, så jeg må gjøre det jeg får gjort på trening. Men jeg blir jo litt misunnelig når jeg sitter og ser håndball på TV, og alle får lov til å spille, sier 34-åringen.

Skal trene med finalemotstanderen

Etter cupfinalen tar lagkameratene en pause, men det kan ikke Herrem unne seg. Hun må trene for å få en plass i OL-troppen til Tokyo i juli. 34-åringen er vant til å drive mye egentrening, men nå har hun behov for å spille håndball.

Så etter å ha møtt Vipers i finalen lørdag, reiser hun til Kristiansand for å ha en treningsuke med konkurrenten.

– Det blir kjempegøy det. Det er veldig bra trening for min del. Vipers trener for Final4 (Champions League), så der blir det bra trøkk. Det er sinnssykt gode spillere å trene sammen med, og gode keepere å skyte på, sier hun.

Landslagskollegene Hedi Løke og Nora Mørk gleder seg også til å få Camilla Herrem på trening.

– Det er veldig bra det. Hun er jo en veldig god spiller, sier Løke.

– Hun skal hjelpe oss også, så det blir en vinn-vinn-situasjon, følger Mørk opp.

– Kommer til å gjøre alt i min makt

Hovedpersonen selv er i alle fall motivert for å legge ned den innsatsen som trengs.

– Jeg må gjøre alt det jeg kan for å være på mitt beste, forklarer Herrem.

– Jeg har jo lyst til å være med i en OL-tropp, så jeg kommer til å gjøre alt i min makt for å være på mitt beste, i alle fall.

Men først er det cupfinale med Sola.

– Ikke mange får spille cupfinale med barndomsklubben, så denne kommer til å henge høyt hjemme hos meg.

Lørdagens finale ser du på TV 2 og Sumo fra klokken 16.30.