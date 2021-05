Mann siktet for drap

En person ble lørdag funnet død i en leilighet i Trondheim. En mann er pågrepet og siktet for drap.

Lørdag morgen rykket politiet i Trondheim ut med flere enheter til en leilighet på Lademoen.

Der ble en person funnet død av helse.

– Spor på stedet, og det legen mener er dødsårsaken, samsvarer med at det er et mistenkelig dødsfall, sier operasjonsleder Ove Tokstad til TV 2.

Siktet for drap

Politiets innsatsleder på stedet sier til Adresseavisen at de har sterk mistanke om at det har skjedd noe straffbart.

De har derfor siktet en mann i 50-årene for drap. Han ble pågrepet på stedet, og eier leiligheten hvor personen ble funnet død.

UNDERSØKELSER: Kriminalteknikere gjennomfører undersøkelser på stedet. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

– Vi er i en tidlig fase av etterforskingen, og kan foreløpig ikke si noe mer konkret om hva som har skjedd. Vi regner med å få flere svar når de tekniske undersøkelsene er ferdige og obduksjon er gjennomført, sier Hans Vang, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Den siktede mannens forsvarer, Kolbjørn Lium, sier til TV 2 at han lørdag ettermiddag ennå ikke har rukket å snakke med sin klient.

– Jeg vet foreløpig ikke noe mer om saken. Planen er å snakke med klienten i løpet av dagen, sier han.

Ikke avhørt

Operasjonslederen sier til TV 2 at det ikke er gjort beslag av noe våpen foreløpig.

KRIMINALTEKNIKERE: Politiets kriminalteknikere på åstedet. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Den pågrepne mannen er ikke avhørt, og det vil bli tatt stilling til eventuelt varetektsfengsling i løpet av helgen, opplyser Vang.

Den døde personen er ikke identifisert.

Dette er andre gang på to år at det skjer et drap i dette nabolaget. I 2019 ble en kvinne knivstukket og drept i en leilighet på Lademoen.