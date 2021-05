Går til valg på å fjerne sexkjøpsloven

– Jeg fikk litt hjertebank under denne avstemningen! Jeg er lettet og glad over at Høyre fortsatt er mot en lov som rammer noen av de mest utsatte i vårt samfunn. På grunn av sexkjøpsloven tør ikke sexarbeidere å anmelde vold og overgrep til politiet, og det kan vi ikke akseptere, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde.

Høyre går til valg på oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester for å bedre sexarbeidernes situasjon.

Talte statsministeren midt i mot

Høyre-profilene Mathilde Tybring-Gjedde, Mari Holm Lønseth og Sandra Bruflot var alle ute å reagerte på statsminister Erna Solbergs uttalelse til TV 2 tidligere denne uken, hvor Høyre-lederen flagget standpunkt om sexkjøploven.

– Jeg er ikke tilhenger av det. Vi var imot loven da den ble innført. Den har noen sideeffekter ved seg som blant annet gjør at en del av volden, og overgrepene kanskje havner litt mer i skyggene, men å snu på dette nå vil være helt feil, sa Solberg til TV 2 mandag.

Lørdag fikk de landsmøtet med seg.

– Jeg er letta over vedtaket. Sexkjøpsloven har gjort livet til de den skulle hjelpe verre, den har gjort det vanskeligere å be om hjelp, den stigmatiserer og hadde dette handlet om noen andre enn sexarbeidere tror jeg ikke vi hadde godtatt det, sier Sandra Bruflot.

Mot bevæpnet politi

Landsmøtet stemte imidlertid mot et forslag om generell bevæpning av politiet.

– Det var et knepent nederlag, som viser at Politiets Fellesforbunds forslag har god støtte i Høyre, men ikke et flertall foreløpig, sier stortingskandidat Mahmoud Farahmand til TV2.

Politiets Fellesforbund har siden 2012 har jobbet for generell bevæpning av norsk politi. I april krevde forbundsleder Sigve Bolstad på TV 2 at politiet fast må bære våpen. Siden 2014 og til i dag har politiet i ulike perioder vært midlertidig bevæpnet.

Høyres landsmøtet gikk imot redaksjonskomiteens innstilling når partiet skulle vedta hvilken innvandringspolitikk de skal gå til valg på til høsten.

Her fikk Unge Høyre gjennomslag for følgende vedtak:

«Gå bort fra dagens asylsystem, og innføre et nytt system hvor Norge gir beskyttelse til sårbare personer med beskyttelsesbehov ved å betale for omplassering til trygge tredjeland. Det nye asylsystemet bør innføres i samarbeid med andre land, slik som for eksempel Danmark og Storbritannia.»