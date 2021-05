Så store kan forskjellene bli

Kommunene som ligger an til å få flere vaksiner vil ha tilbudt alle over 18 vaksinen innen midten av juli. De andre må smøre seg med en smule tålmodighet.

Tidligere denne uken åpnet regjeringen for en enda grovere omfordeling av vaksiner.

FHI har anbefalt at 25 utvalgte Østlandskommuner får 60 prosent flere vaksiner i løpet av en periode i juni.

5,5 millioner doser

Kommunene er utvalgt basert på at de har hatt vedvarende høyt smittepress og samtidig høy tiltaksbyrde.

Beslutningen er imidlertid avhengig av at de kommunene som får færre vaksiner, klarer å ta igjen etterslepet dette vil medføre i juli.

Helsedirektoratet skal gjennom statsforvalterne avklare om kommunene som mister doser, har kapasitet til å gjennomføre en slik vaksinasjonsplan. Frist for dette oppdraget er satt til 19. mai klokken 12.

I et nytt dokument fra Helsedirektoratet og FHI kommer det frem at i tidsrommet mai til august, forventes det at Norge vil motta i overkant av 5,5 millioner doser fra Pfizer og Moderna.

Flere uker forskjell

FHI og Helsedirektoratet sier at en implementering av omfordelingen tidligst kan starte i uke 23, og de utvalgte kommunene kan få 60 prosent flere vaksiner 7 uker, til og med uke 28.

Ut i fra beregninger anslår FHI at kommunene som får flere vaksiner, kan være ferdig med å tilby alle over 18 år dose 1 innen uke 28 (12-18. juli).

Kommunene som må gi fra seg doser, må derfor forvente forskyvninger. FHI anslår at disse kommunene vil være ferdig med å tilby dose 1 til alle over 18 i uke 31 (2-8. august)

Blir kompensert

FHI og Helsedirektoratet understreker imidlertid i dokumentet at disse tallene er usikre, og baserer seg bl.a. på ikke bekreftede prognoser om vaksineleveranser, og antakelser om 90 prosent vaksineopptak på tvers av alle aldersgrupper.

Disse kan få flere vaksiner * Lørenskog * Rælingen * Ullensaker * Sarpsborg * Enebakk * Oslo * Lillestrøm * Drammen * Nordre Follo * Fredrikstad * Nannestad * Bærum * Lier * Skien * Eidsvoll * Ås * Vestby * Nittedal * Råde * Indre Østfold * Rakkestad * Asker * Halden * Nesodden Kilde: FHI-utkast/Regjeringen

Basert på dagens liste over kommuner, estimeres det at julikommunene må avgi cirka 35 prosent av dosene frem til uke 28.

Det utgjør cirka 232.000 doser, estimert fra dagens leveranser fra Pfizer og Moderna.

Dette vil bli kompensert, og kommunene får en økning i leveranser på cirka 64 prosent i juli/august.

I uke 19 satte kommunene som får færre doser i juni omtrent 120.000 doser. FHI og Helsedirektoratet estimerer at disse kommunene vil være nødt til å sette omtrent 200.000 doser ukentlig i snitt mellom uke 29-31.

Dette vil være en økning på ca. 65 prosent.

– Den verste tiden

For Tromsø sin del, som er en av kommunene som må avgi doser, betyr det at de må vaksinere halve befolkningen midt i sommerferien.

Det skriver Nordlys.

– Det er en formidabel mengde doser som skal settes på den verste tiden. Både med tanke på om vi har frivillige og folk nok til å utføre vaksineringen, de har jo også ferie, men også fordi det er mange i befolkningen som naturlig er på ferie og bortreist da, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

Han tør ikke svare ja eller nei på om det i det hele tatt er mulig å vaksinere så mange på så kort tid i Tromsø.