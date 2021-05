Vil skrive seg inn i barndomsklubbens historiebøker

Det har vært en sesong med opp- og nedturer for Chelsea. Etter en sterk sesongstart, der laget på et tidspunkt toppet Premier League-tabellen, gikk det meste galt de siste månedene under Frank Lampards ledelse. Etter at Lampard fikk fyken og Thomas Tuchel tok over i slutten av januar, har imidlertid det meste gått veien for de blå. Til tross for et feilskjær mot Arsenal i midtuken har laget topp fire-plassen i Premier League i egne hender.

Før sesongen skal de blå fra London også ut i finale i både FA-cupen og Champions League, og den første muligheten til å fylle på klubbens troféskap kommer allerede lørdag. Da møtes nemlig Chelsea og Leicester til FA-cupfinale på Wembley.

– Jeg vil oppfylle drømmene til både meg og de andre spillerne som kom opp sammen med meg, sier Mason Mount i et intervju med BBC.

For han vil nok FA-cupseier bety litt ekstra. Midtbanespilleren kom til Chelsea allerede som seksåring, og debuterte for klubben i 2019. Lørdag kan han vinne sitt første trofé med barndomsklubben.

– Vil vinne troféer

Mount har vært en av Chelseas aller beste spillere denne sesongen, og ligger an til å bli en svært viktig spiller for England under sommerens EM. Men før den tid vil han skrive seg inn i favorittklubbens historiebøker.

VIKTIG BRIKKE: Mason Mount har blitt en viktig brikke i Thomas Tuchels Chelsea-lag. Foto: Laurence Griffiths

– Vi vil vinne troféer. Jeg så på mange Chelsea-legender da jeg var i akademiet, og var vitne til at førstelaget vant store troféer.

– Jeg ville ta med meg ting fra alle deler av spillet deres. Jeg ville følge i fotsporene til spillere som Lampard, John Terry, Didier Drogba, Ashley Cole, Petr Cech... Alle sammen egentlig. De har vunnet store troféer og spilt så mye for klubben, sier 22-åringen.

– Vil være en spiller for de store kampene

Denne sesongen har engelskmannen allerede skrevet seg inn i klubbens historiebøker, som klubbens yngste målscorer i utslagsrundene i Champions League, da han scoret mot Porto i kvartfinale. Han scoret også i semifinalen mot Real Madrid.

Han har også vært kaptein i to av London-lagets fire FA-cupkamper på vei til lørdagens finale.

– Jeg forsøker å lede og være en spiller for de store kampene. Til tross for at jeg er ung, vil jeg påvirke, vinne kamper og vinne troféer.

– Fra jeg var veldig ung satte jeg meg mål om å nå førstelaget, og jeg lot ingenting påvirke meg. Jeg var så målbevisst. Jeg lot ingen fortelle meg hva som skulle skje. Jeg var så mentalt sterk, og fortalte alltid meg selv at jeg skulle klare det. Det har alltid vært fokuset mitt og mentaliteten min, sier han.

Ble satt ut av laget

Til tross for at han har vært en av lagets beste spillere denne sesongen, ble Mount satt ut av laget da Tuchel tok over. Det tok likevel ikke lang tid før han var tilbake i førsteelleveren, og tyskeren ga også Mount kapteinsbindet mot Sheffield United i FA-cupen.

– Han fortjener det. Å lede et lag har ikke noe med hvor gammel man er. Mason har alt man trenger for å lede et lag, sa Thomas Tuchel før kampen.

Nå forventes det at Mount viser disse lederegenskapene under sommerens EM.

– Han er en helt eksepsjonell spiller. Han finner rom, lager sjanser og scorer mål, er dommen fra landslagstrener Gareth Southgate.

Tore André Flo har jobbet tett med Mount i Chelsea. Også han er full av lovord om 22-åringen.

– Han er en veldig, veldig smart fotballspiller. Han er veldig mentalt sterk, og lærer underveis i karrieren sin hele tiden. Jeg har kjent ham i åtte år. Han har hele tiden tatt disse stegene. Det har nesten overrasket meg litt hver gang. Nå nærmer han seg med ganske store steg de store, europeiske spillerne, synes jeg, sa Flo da han gjestet TV 2s Premier League-studio tidligere i år.