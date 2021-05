Guterres ber om umiddelbar våpenhvile

– Den pågående militære eskaleringen har ført til store lidelser og ødeleggelser. Den har krevd mange sivile liv, blant annet mange barn, uttaler Guterres ifølge Times of Israel.

FN: Generalsekretær António Guterres ber om umiddelbar stans i kamphandlingene mellom Israel og palestinerne. Foto: Maxim Sjemetov / pool via AP / NTB

– Kampene kan potensielt føre til en ukontrollerbar sikkerhets- og humanitær krise og føre til ytterligere ekstremisme, ikke bare på det okkuperte palestinske området og i Israel, men i regionen som helhet, sier Guterres videre.

Guterres sier også at FN aktivt forsøker å mekle fram en våpenhvile.

Israelske fly fortsatt angrepene i Gaza natt til lørdag. Hamas har avfyrt flere raketter mot Israel som svar, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Minst seks palestinere skal ha blitt drept i angrepet.

Uro på flere fronter

Mens de israelske aksjonene mot mål på Gazastripen med fly, artilleri og stridsvogner raste videre fredag, meldes det om ny uro mellom arabere og jøder i israelske byer.

Samtidig er det meldt om voldsomme sammenstøt på Vestbredden, og situasjonen beskrives som den mest tilspissede siden den andre intifadaen i 2000. Demonstranter kastet stein mot israelske soldater, som svarte med tåregass, gummikuler og skarpe skudd.

Ifølge palestinske helsemyndigheter er ti demonstranter skutt og drept. En av dem skal ha forsøkt å knivstikke en israelsk soldat.

Bombet tunneler

Natt til fredag ble himmelen over Gaza farget oransje av store ildkuler av israelske prosjektiler. Samtidig føk de palestinske rakettene gjennom luften i motsatt retning.

Det Israelske militæret sier operasjonen involverte 160 krigsfly, som slapp 80 tonn eksplosiver på 40 minutter.

Siden mandag har minst 126 mennesker blitt drept. Blant dem skal være 31 barn og 20 kvinner, skriver Reuters. Minst 950 andre skal være såret.

Israel var først og fremst ute etter det omfattende tunnelsystemet som Hamas og andre grupper har bygd under Gaza by langs grensa.

I SORG: Slektninger sørger over likene til fire brødre som ble drept da boligblokken deres i Beit Lahiya på Gazastripen ble lagt i grus av israelske fly natt til fredag. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB

– Angrepene vil bli verre

Israels forsvarsminister Benny Gantz kom torsdag kveld med en ny advarsel til innbyggerne på Gazastripen.

– Hvis angrepene fra Hamas ikke stopper, vil angrepene i 2021 bli verre enn de vi så i 2014. Dersom Israels innbyggere må sove i tilfluktsrom, må Gaza brenne, sier han.

Han beklager at Hamas opererer fra sivile områder, men er tydelig på at angrep mot Israel vil besvares.

– Hamas ofrer innbyggerne for sine egne interesser. De hevder bakgrunnen er uroen ved al-Aqsa-moskeen, men de handler ut fra en politisk motivasjon og maktkamper, sier han

Uro i israelske byer

Fredag var det for fjerde natt på rad sammenstøt mellom ytterliggående jøder og sinte israelske arabere i Lod og Tel Aviv, enda israelsk grensepoliti er satt inn for å få kontroll.

En jødisk mann ble alvorlig såret i Lod, og en annen mann ble skutt. I Jaffa ble en israelsk soldat angrepet av en arabisk gruppe og lagt inn på sykehus med alvorlige skader.

Politimester Micky Rosenfeld sier at 750 personer ble pågrepet.

Lederen for Israels etterretningstjeneste Shin Bet, Nadav Argaman, gjør det klart at de ikke vil finne seg i vold fra verken arabere eller jøder.

STORE ØDELEGGELSER: Palestinere inspiserer sine ødelagte hjem i Beit Hanoun ved Gaza by etter bombe- og artilleriangrepene natt til fredag. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB

Vanskelig megling

Egyptiske meglere som har vært både i Jerusalem og Gaza for å få i gang forhandlinger, sier at Israel foreløpig ikke ønsker å forhandle om en våpenhvile. En egypter med kjennskap til samtalene, sier at Hamas ville godtatt en våpenhvile fra natt til fredag.

Kilden sier at den israelske regjeringen først ønsker å ødelegge den militære kapasiteten til Hamas og andre væpnede grupper, samt rette angrep mot flere Hamas-ledere.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu lover å fortsette operasjonen og sa i en video at Israel vil kreve en høy pris fra Hamas.

Norge bekrefter at FNs sikkerhetsråd skal møtes søndag klokken 10 (16 norsk tid) på anmodning fra Norge, Kina og Tunisia, etter to forsøk der USA blokkerte et resolusjonsforslag fra de tre landene.