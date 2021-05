300 ungdommer samlet på ett sted: – Folk må ta ansvar

Fredag kveld samlet omkring 300 ungdommer seg i Kringstadbukta i Molde. Operasjonslederen er bekymret for at det kan oppstå smitteutbrudd.

Operasjonssentralen i Møre og Romsdal meldte fredag kveld like før 22:30 at omlag 300 ungdommer hadde samlet seg i Kringtadbukta.

– Det anmodes om at foreldre/foresatte henter sine barn, skriver de videre.

Operasjonsleder Roar Fylling sier til TV 2 like etter klokken 23 at ansamlingen nå anslås å være mellom 100 til 150 ungdommer. Alderen på de som har vært til stede er under 18 år, og noen har vært i beruset tilstand.

– En del ungdom har reist fra stedet, og politiet har dialog med de som er gjenværende. De er litt vanskelige å få av gårde, sier Fylling.

Bekymret for smittevern

Han forteller videre at det ikke har vært melding om vold eller slåssing, men ber inderlig om at foresatte henter sine håpefulle.

– Det er smittevernet vi er bekymret for. Folk må ta ansvar, sier han.

– Vet dere om dette var en planlagt samling?

– Vi har ikke kjennskap til det. Men vi vet at det er et populært samlingspunkt blant unge, sier operasjonslederen.

– Må tenke seg om

Han forteller videre om andre lokale smitteutbrudd der unge har samlet seg på fest, og er videre tydelig på at det kan få alvorlige konsekvenser.

– Folk må tenke seg om. Det kan føre til et stort smitteutbrudd.

Fylling opplyser at det er to patruljer på stedet, og at de er der så lenge de kan.

– Vi har vært der i over en time allerede, og så må vi ta fortløpende vurderinger underveis på hva som skjer i området. Men vi er det så lenge som mulig, sier han.