Skyting på Grünerløkka - har funnet tomhylser

– Vi fikk inn meldinger om at det var hørt flere smell i området ved Olaf Ryes plass, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Magne Olsvoll, til TV 2.

Det er så langt ikke funnet skadde personer eller noe skytevåpen, men det ble gjort funn av tre tomhylser på stedet.

– Vi gjør tekniske undersøkelser og ser etter skader på bygninger, biler, eller gjenstander i området, sier Olsvoll.

Politiet jakter bil

Innsatsleder på stedet, Erlend Olsvik, opplyser til TV 2 at politiet er på jakt etter en rød Citroën Berlingo i forbindelse med hendelsen.

– Ut fra vitneinformasjon er det ikke skudd rettet mot noen, men skutt i lufra. Vi har ingen tydelige fornærmede enda, sier Olsvik til TV 2.

Innsatslederen understreker at de snakker med vitner, og er åpne for at ny informasjon kan gi andre opplysninger om hendelsesforløpet.

– Vi holder alle muligheter åpne, sier Olsvik.

Så pistolen ut gjennom ruta

Charlotte Ellingsen ble vitne til hendelsen fredag kveld.

– Jeg stod rett her. Så kom det en bil, det ble sagt noen ord, og så så jeg en pistol komme ut gjennom ruta, sier Ellingsen til TV 2.

Deretter hørte hun flere skudd.

– Hadde de prøvd å skyte noen hadde jeg blitt skutt, for jeg frøys helt, sier Ellingsen.

De første ti minuttene sier Ellingsen at en stor ansamling med folk ble stående på stedet og prate om det som hadde hendt.

– De fleste av oss var bare helt i sjokk.