Da kjæresten snakket med legen, fikk hun et nytt sjokk

– Når spillere går ned skadet, rører de vanligvis på seg. Det er da du vet om de spiller skadet eller ikke, men jeg kunne ikke se noe bevegelse. Ikke engang øynene hans, forteller kjæresten til Raúl Jiménez, Daniela Basso.

I et stort intervju med New York Times åpner fotballfruen opp om dramaet da den meksikanske Wolverhampton-spissen pådro seg kraniebrudd etter et sammenstøt med Arsenal-stopper David Luiz i slutten av november.

– Jeg trodde først han var død, innrømmer Basso.

45 minutter tok det før hun fikk beskjed om at kjæresten var i live og skulle opereres. Klubblegen anbefalte henne å komme til London.

– Det var et nytt sjokk. Klubblegen visste at jeg hadde en baby. Da han sa ja til at jeg burde komme til London, forsto jeg hvor alvorlig det måtte være, sier hun.

Sammen med sin seks måneder gamle datter ble hun hentet i en taxi og fraktet fra familiens hjem i Wolverhampton til den engelske hovedstaden.

Operasjonen var vellykket, men på grunn av koronarestriksjonene fikk hun ikke besøke Jiménez på sykehuset. De måtte ha videosamtaler.

– Ingen fikk besøke ham. Vi snakket med ham for at han skulle vite at vi var der for ham, at han ikke var alene, forteller Daniela Basso.

Raúl Jiménez er på vei tilbake, men har fortsatt ikke spilt kamp siden han ble båret av Emirates-gresset i slutten av november. Han er med på treninger, men må ta det rolig. Meksikaneren header fortsatt ikke.

– Lagkameratene mine har blitt bedt om å være forsiktige med meg. Det er merkelig. Når jeg har ballen, kan ingen kan være nær meg. Det er som å være Lionel Messi, forteller Jiménez til New York Times.

PÅ VEI TILBAKE: Raúl Jiménez var på landslagssamling med Mexico i mars, men spissen var kun med for å trene. Det er uklart når han er tilbake på banen i kamp. Foto: Matthew Childs

Jiménez var med i Mexicos landslagssamling i mars, men kun for å trene. Mexicos landslagssjef Gerardo Martino virker ikke å ha gitt opp å få med Jiménez til Gold Cup neste måned, men innser at spissen bør være tilbake på banen for Wolverhampton i løpet av sesongens tre siste kamper.

– Dersom han ikke er det, må vi snakke sammen og høre på legene som har behandlet ham de siste månedene, uttalte Martino til TUDN nylig.

Raúl Jiménez har scoret 47 mål på 110 kamper i Wolverhampton siden han kom fra Benfica sommeren 2019.

