Seks drept og minst 100 skadd på Vestbredden

Nattehimmelen over Gaza ble farget oransje av store ildkuler når Israels prosjektiler rammet. Samtidig føk de palestinske rakettene gjennom luften i motsatt retning.

Israel iverksatte den største offensiven mot Gazastripen hittil da 160 fly ble satt inn for å bombe rundt 150 Hamas-mål i den nordlige delen av det tett befolkede territoriet.

Israel var først og fremst ute etter det omfattende tunnelsystemet som Hamas og andre grupper har bygd under Gaza by langs grensa.

Hundrevis av granater

I tillegg avfyrte bakkestyrker langs grensa hundrevis av granater mot Hamas, og angrepene fortsatte utover dagen.

Israel har utplassert store styrker med stridsvogner langs grensa, og 9.000 reservister er kalt inn til tjeneste.

Gazas helseministerium sier 119 palestinere er drept hittil på Gazastripen, hvorav 31 barn og 19 kvinner. Over 800 mennesker er såret. Hamas og Islamsk jihad sier at 20 av deres er drept.

Selv om Israel sier de bare sikter på militære mål, opplyser FN at rundt 200 boliger og 24 skoler er ødelagt i angrepene. Blant byggene som er lagt i grus, er tre store boligblokker.

Raketter fra Gaza

Mens Israel hittil har truffet rundt 600 mål på Gazastripen, opplyser Israel at væpnede grupperinger fortsetter å skyte raketter mot Israel.

Til sammen er det avfyrt 1.800 raketter, hvorav rundt 400 aldri nådde fram og falt ned i Gaza, mens Israels rakettforsvar har skutt ned de fleste som er kommet inn over israelsk territorium.

Noen har imidlertid truffet byer og hus, både i Tel Aviv, Jerusalem, Ashkelon og Lod, og en rakett nådde så langt som til Eilat. Sju israelere er hittil drept av palestinske rakettangrep, opplyser israelske myndigheter.

Familie på seks drept

I nabolagene i Gaza by som ble hardest rammet av israelske prosjektiler og bomber, grep familier barna sine og flyktet fra det intense bombardementet.

Rafat Tanani, hans kone og fire barn ble drept da den fire etasjer høye boligblokken deres ble smadret av et israelsk fly litt før midnatt.

Talsmann for de israelske militære, Jonathan Conricus, sier at de legger mye arbeid i å ramme kun militære mål, men at det dessverre ikke lot seg gjøre denne gangen.

Tusener av mennesker kom til 16 FN-skoler i pickuper, med esel eller til fots, med det de kunne få med seg av puter, tepper, gryter, panner og brød.

– Vi ville forlate våre hjem om natten, men israelske jagerfly bombet oss, så vi måtte vente til i morges. Vi var livredde for våre barn, som hylte og skrek, sier Hedaia Maarouf som kom med sin utvidede familie på 19, inkludert 13 barn.

Vanskelig megling

Egyptiske meglere som har vært både i Jerusalem og Gaza for å få i gang forhandlinger, sier at Israel foreløpig ikke ønsker å forhandle om en våpenhvile. En egypter med kjennskap til samtalene, sier at Hamas ville godtatt en våpenhvile fra natt til fredag.

Kilden sier at den israelske regjeringen først ønsker å ødelegge den militære kapasiteten til Hamas og andre væpnede grupper samt rette angrep mot flere Hamas-ledere.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu lover å fortsette operasjonen og sa i en video at Israel vil kreve en høy pris fra Hamas.

Norge bekrefter at FNs sikkerhetsråd skal møtes søndag klokken 10 (16 norsk tid) på anmodning fra Norge, Kina og Tunisia, etter to forsøk der USA blokkerte et resolusjonsforslag fra de tre landene.

Uro i israelske byer

Mens krigen fortsetter mellom Israel og Gaza, var det fredag for fjerde natt på rad sammenstøt mellom ytterliggående jøder og sinte israelske arabere i Lod og Tel Aviv, enda israelsk grensepoliti er satt inn for å få kontroll.

En jødisk mann ble alvorlig såret i Lod, og en annen mann ble skutt. I Jaffa ble en israelsk soldat angrepet av en arabisk gruppe og lagt inn på sykehus med alvorlige skader.

Lederen for Israels etterretningstjeneste Shin Bet, Nadav Argaman, gjør det klart at de ikke vil finne seg i vold fra verken arabere eller jøder.

Samarbeider med politiet

Han sier at Shin Bet samarbeider med politi og grensepoliti for å identifisere, pågripe og rettsforfølge «alle som prøver å skade israelske borgere, enten de er arabere eller jøder, til det er fred i gatene igjen». Politimester Micky Rosenfeld sier at 750 personer er pågrepet.

Også på den okkuperte Vestbredden fortsetter uroen. Fredag ble fire palestinere drept, blant dem en som angrep en soldat med kniv ved en veisperring nord for Ramallah.

Palestinsk Røde Halvmåne opplyser at seks er drept og rundt 100 såret i uro over hele området. Steinkastende demonstranter har støtt sammen med soldater som svarte med gummikuler, tåregass og skarpe skudd.