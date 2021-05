Seks palestinere drept og over 100 skadd på Vestbredden

Seks palestinere er fredag skutt og drept av israelsk militære på den okkuperte Vestbredden. Over hundre skal også være skadd under voldelige sammenstøt.

Det opplyser palestinske Røde Halvmåne. Det skal ha blitt brukt skytevåpen, men også tåregass og gummikuler.

To palestinere ble skutt nær byen Jenin, hvor det oppsto voldelige demonstrasjoner. En av dem prøvde å knivstikke en israelsk soldat, sier israelske styrker. To andre palestinere ble også skutt og drept under sammenstøt på den nordlige delen av Vestbredden.

Uroen på Vestbredden tiltar samtidig som Gaza-konflikten trappes opp. Israelske styrker fortsetter å bombe som svar på rakettskytingen fra Hamas.