Høyre vil ha sterkøl i butikk

Det vedtok landsmøtet fredag. Dermed har to av tre regjeringspartier gått inn for å liberalisere alkoholpolitikken.

Høyres landsmøte vedtok i kveld at butikker bør få selge sterkøl.

Det var uenighet om saken i programkomiteen, men flertallet vant fram.

Bred støtte

Forslaget ble vedtatt med 193 mot 144 stemmer.

Dermed vil regjeringspartiet nå gå til valg på å tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til åtte prosent i dagligvarebutikker.

Det vil si at om Høyre vinner fram med sin politikk etter stortingsvalget 13.september vil alkoholpolitikken bli liberalisert.

– Dette forslaget er først og fremst beregnet på de mange små, lokale produsentene av øl rundt om i landet. Vi vil gjerne åpne for at de kan få solgt produktene sine i butikken, sa programkomiteens leder Linda Hofstad Helleland til TV 2 før voteringen fredag.

Hun innrømmet at programkomiteens forslag har møtt økende kritikk den senere tiden.

– Ja, mange i partiet frykter at dette forslaget kan utfordre EØS og true Vinmonopolet stilling, men det er ikke meningen. Det er likevel ikke til å underslå at dette forslaget, sier Hofstad Helleland.

Regjeringspartner Venstre vedtok tidligere i vår at også de ønsker å åpne for sterkøl i butikk. Kristelig Folkeparti derimot vil at dagens alkoholpolitikk skal ligge fast.

Fiskeriopprør

Det ble også vedtatt en rekke andre saker på landsmøtet i kveld.

Landsmøtet stemte blant annet for i alt ni forslag som redaksjonskomiteen i forkant av voteringen hadde innstilt på at skulle avvises om fiskeripolitikk.

Et forslag om å gjennomgå oljeskattregimet vant derimot ikke fram. Regjeringspartiet viste en tydelig oljevennlig holdning også da de vedtok at partiet fortsatt er for konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.