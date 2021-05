Legionella-funn ved Kristiansund sykehus

Det er iverksatt strakstiltak og det er liten risiko for pasienter og ansatte grunnet lave verdier, skriver Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.

Alle de positive prøvene kommer fra sykehusets vestfløy.

– Vi har hatt dialog med FHI som kan bekrefte at det er liten risiko for pasienter og ansatte siden funn viser lave verdier. De høyeste verdiene ble gjort på et teknisk rom, som nå er avstengt, sier smittevernrådgiver Anne Iren Kjønnøy.

Hun legger til at det er gjort en rekke strakstiltak ved sykehusets vestfløy for å hindre at pasienter og ansatte blir utsatt for bakterien.

Tiltakene gjelder bare vestfløyen, og hendelsen vil ikke få driftsmessige konsekvenser for sykehuset.

Fredag kveld blir det gjennomført rensing av vannanlegget med høy temperatur. Nye prøver blir tatt i løpet av neste uke.