Røk ut rett før semifinalen av The Voice

Seks deltakere kunne juble over å ha gått videre til semifinalen av årets The Voice. For to deltakere stoppet drømmen her.

Fredag kveld ble semifinalistene av årets The Voice-sesong avgjort. Åtte deltakere skulle bli til seks, etter at mentorlagene de to siste fredagene har blitt halvert.

I løpet av de to siste livesendingene har nemlig to deltakere fra hvert lag sunget mot hverandre, hvor den med flest seerstemmer har gått videre.

Fredag kveld endret derimot spillereglene seg. Da var det alle mot alle.

De tre deltakerne med færrest stemmer var usikre. Av de åtte, var det Amalie Haugen Øvstedal (23), Sondre Høiby Bjelland (23) og Maria Petra Brandal (20) som lå i bunn tre.

Til sist var det Øvstedal fra Team Yosef og Høiby Bjelland fra Team Matoma som måtte takke for seg, rett før semifinalen av The Voice.

Se alle opptredene til deltakerne lenger ned i saken.

Varme ord

Mentorene Tom «Matoma» Stræte Lagergren (29), Espen Lind (50), Ina Wroldsen (36) og Yosef Wolde-Mariam (43) var svært fornøyde med kveldens opptredener.

Matoma ga noen varme ord til sin deltaker som røk, rett før resultatet var klart.

– Du har pushet deg selv og vist nye sider. Det at du tørr å synge med følelser har vært en sann glede å følge med på.

Til TV 2 sier Høiby Bjelland at det går så bra som det kan gå.

– Jeg hadde jo lyst til å gå videre, men sånn er det. Jeg følte jeg gjorde alt jeg kunne på scenen, og at jeg ikke kunne gjøre noe mer, sier Høiby Bjelland på telefon med TV 2.

Han er takknemlig for å ha fått være med på The Voice.

– Jeg går bare ut herfra med gode minner. Jeg har møtt så masse gode folk. Det har vært helt rått.

TAKKNEMLIG: Sondre Høiby Bjelland er takknemlig over alt han har opplevd i The Voice, selv om han nå må forlate konkurransen. Foto: TV 2 / NTB

– Ville være med lenger

Når TV 2 ringer Haugen Øvstedal er hun tydelig preget over resultatet.

– Det er kjipt selvfølgelig. Jeg kjenner på at jeg ikke får være med lenger. Jeg hadde jo allerede lagt en plan for hva jeg skulle synge videre, og vise folk hva mer jeg har på lager, sier hun.

Likevel påpeker hun hvor høyt nivå det er på årets deltakere.

– Det er åtte flinke folk, så det er jo som bingo. Jeg unner virkelig alle å være her, det er ingen jeg ville pekt ut til å reise. Alle er på et skyhøyt nivå, så det hadde blitt en umulig oppgave.

FORBEREDE SEG: Amalie Haugen Øvstedal skal forberede seg på mammarollen, og slappe av etter et intenst år med The Voice. Foto: TV 2 / NTB

Nå skal hun hente seg inn igjen til hun snart får sitt første barn.

– Det har vært et kjør i nesten et år, så nå skal jeg slappe av og konsentrere meg om å bli mamma. Få igjen pusten litt, ler hun.

Heier ekstra på én deltaker

Haugen Øvstedal legger ikke skjul på at den siste uken har vært tung.

– Jeg har kjent på at jeg ikke har det overskuddet som jeg vanligvis har. Det har psyket meg litt ut. Jeg har gått og vært litt smånervøs for om det i det hele tatt kunne gå. Men det kunne jo ikke gått bedre, med den forutsetningen jeg hadde. Jeg er dritstolt av meg selv, sier hun.

Når hun nå skal følge med fra sofaen, avslører hun hvem hun heier ekstra på.

– Sofie. Uten tvil. Det hun leverte i dag, altså hva skjer? Alle kunne bare gått hjem. Jeg heier på henne, hun er den flinkeste, sier hun.

Men selv om The Voice-drømmen stoppet her for Haugen Øvstedal, legger hun ikke musikken på hyllen av den grunn.

– Jeg skal fortsette med dette. Det er bare starten.

Kveldens opptredener

Sondre Høiby Bjelland (23) åpnet ballet av den tredje livesendingen. Mentor Matoma var svært fornøyd med Høiby Bjelland sin opptreden.

– Du forstår følelsesaspektet rundt låten, også viser du en ny side. Helt nydelig.

Forrige fredag covret Cynthia Verazie (18) idolet sitt, Celine Dion. Denne fredagen ville mentor Espen utfordrer 18-åringen, noe hun tok på strak arm.

– Jeg tenkte jeg skulle gi deg en utfordring, men det blir bare latterlig. Du synger bare så ufattelig bra. Du er som den perfekte sanger, sa Lind.

Også Wroldsen ble blåst av banen av Verazie.

– Når du synger må jeg trekke pusten, så vakkert synes jeg det er. Ikke bare har du en gudegitt gave, men du er virkelige verdensklasse.

Islendingen Natan Dagur (21) valgte å synge Back to Black av legenden Amy Winehouse. Låtvalget gjorde han av én spesiell grunn.

– Det er en sterk beskjed i låten.

Mentor Ina måtte innrømme at låtvalget skremte henne, men etter å ha sett Dagur fremføre den, endret hun mening.

– Du er så dyktig, og jeg er så stolt av deg. You nailed it!

Under den første livesendingen avslørte Amalie Haugen Øvstedal (24) at hun er gravid. Det merker hun på pusten, men under kveldens opptreden la mentor Yosef merke til noe helt annet.

– Jeg har aldri sett deg så «fighsty»! Du var sassy, jeg digger deg, Amalie.

Mannen med den dype countrystemmen, Erlend Gunstveit (25), valgte en låt som betyr mye for han. Mentor Matoma fikk gåsehud over hele kroppen, da Gunstveit covret Phil Collins.

– Jeg vet ikke hvor du får det fra. I dag har du vist så mye mer enn hva Norge har sett til nå, sa Matoma.

Maria Petra Brandal (20) har ikke lagt skjul på at hun blir svært nervøs før livesendingene. Under kveldens sending sang hun ABBA sin låt Knowing Me, Knowing You, noe som mentor Espen likte svært godt.

– Du står der og har en kulhet og en selvfølgelighet over deg, en ro i kroppen. Du har full kontroll på dette, og synger så ufattelig fint.

Regnskapsføreren Sverre Eide (27) hadde gledet seg til kveldens sending. Da skulle han nemlig synge en låt, litt utenom det han vanligvis gjør. Wolde-Mariam var i ekstase over låtvalget og fremførelsen.

– Akkurat nå prøver jeg å forstå hva som skjedde her. Han er helt fantastisk. Det låtvalget er så langt fra hvordan jeg ser regnskapsføreren som han er, også hopper han inn i Rag'n Bone Man med sin egen pondus. Bemerkelsesverdig, dritbra!

Lind måtte også komme med en innrømmelse.

– Jeg har et mancrush, og det er han der. Jeg synes du er ufattelig bra.

Fra Team Yosef fikk Sofie Fjellvang (20) avslutte kveldens sending med Queen-klassikeren The Show Must Go On. Og show ble det. Mentor Yosef slet med å finne ordene.

– Jeg skal ikke banne på TV, men fy fasan. Jeg elsker at du melder seg på. Det var helt sinnsykt Sofie, sa Wolde-Mariam.

