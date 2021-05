Mann fikk over sju års fengsel for tre voldtekter

En mann i 20-årene er dømt til fengsel i sju år og to måneder for tre voldtekter i Oslo og Drammen.

Mannen var også tiltalt for en fjerde voldtekt, men retten fant det ikke tilstrekkelig bevist at samleiet var ufrivillig.

De tre voldtektene fant sted i forbindelse med nachspiel, og de fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen som følge av beruselse eller søvn.

I retten forklarte mannen at han ikke husker det ene tilfellet. De to andre, samt tilfellet han ble frikjent for, sa han var frivillige.

Mannen må betale til sammen 475.000 kroner i oppreisning til de tre kvinnene han ble dømt for å ha voldtatt.

Aktor la ned påstand om ti års fengsel.