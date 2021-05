Åpner opp om avhengighet: – Jeg er ikke stolt av det

Det er i et intervju med Vogue at Kendall Jenner nå åpner seg opp om sitt avhengighetsforhold til sosiale medier.

– Mitt forhold til sosiale medier er litt avhengighetsskapende akkurat nå, noe jeg verken liker eller er stolt over å si, men jeg føler også at dette er noe mange kan kjenne seg igjen i, sier Jenner til magasinet.

– Går ikke an å rømme

Supermodellen sier at jo mer hun ser på skjermen, jo mer avkoblet blir hun til sin egen kropp og det som foregår rett fremfor henne.

– Jeg liker ikke at jeg føler jeg må ha sosiale medier i utgangspunktet. Men det går egentlig ikke an å rømme fra det, sier hun.

I samtale med psykologen Jorge Partida avslører Jenner at hun særlig lar seg påvirke av falske rykter som blir spredt om henne på nettet.

– Noe som får blodet mitt til å koke og noe som virkelig frustrerer meg, er når noen sprer falske rykter om meg. Internett baserer seg på små øyeblikk med null kontekst. De vet ikke hva som har skjedd før eller etter, og så dømmer de deg basert på et lite øyeblikk, sier Jenner.

– Alt blir fremhevet

Supermodellen har tidligere vært åpen om sine utfordringer knyttet til angst. Avhengigheten til sosiale medier har ikke gjort det noe bedre.

– På grunn av sosiale medier så blir alt fremhevet, uansett om det er bra eller dårlig. Jeg føler det meste av angsten min for sosiale medier faktisk er mer overveldelsen av det hele, sier hun.

Jenner er en av verdens best betalte supermodeller. Hun har gått på catwalken for de største merkene, og er også en sentral skikkelse i «Keeping Up With The Kardashians».

Serien er nå inne i sin 20. og siste sesong.