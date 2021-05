– Trenger ikke å farge håret, være opptatt av stil eller skrike på dommeren

Aron Dønnum (23) har etablert seg som en av Eliteserien største profiler. Nå er Vålerenga-spilleren blitt spilleren både motstandere og supportere alltid legger merke til. Den voldsomme oppmerksomheten har han ingenting imot.

– Da har jeg gjort noe riktig. Jeg liker det. Selvfølgelig liker man det positive best, men det negative trigger meg. Det er supportere og det er følelser, sier Dønnum til TV 2.

– Mot Brann også ble jeg buet på hver gang jeg hadde ballen. Da får man enda mer lyst til å løpe inn de to kassene på slutten. Det er bare morsomt.

– Jeg bryr meg ikke om hva folk mener

Vingen har også fått mye oppmerksomhet for hva han er opptatt av utenfor banen.

– Jeg gir litt «f». Både på banen og ellers. Jeg bryr meg ikke hva folk mener. Jeg velger det selv. Det er nok mange som er en litt annen type enn det de viser utad. Selvfølgelig følger det med litt konsekvenser med at man får et ekstra press. Det er som sagt et valg.

– Jeg er meg selv 100 prosent og det er viktig for at jeg skal blomstre.

– Er det for få profiler i Eliteserien?

– Jeg syns det er profiler i Eliteserien på hver sine måte. Man trenger ikke nødvendigvis å farge håret, være opptatt av stil eller skrike på dommeren. Det kan være andre ting der folk tør å stikke seg frem.

PROFIL: Aron Dønnum i TV 2-intervju etter fredagens Vålerenga-trening. Foto: TV 2.

– Har du noen forbilder på fotballbanen?

– Det er gamle legender som Ronaldinho. Jeg liker å si at han var Neymar, Messi og Ronaldo i en spiller. Han hadde både profesjonalitet og lekne ting, den blandingen syns jeg var fin.

Setter ikke noe tall

Også på banen har den tatoverte lysluggen stukket seg frem. I seriepremieren mot Rosenborg ble det én assist, mens det ble to scoringer mot Brann.

– Jeg syns det har vært bra. Både laget og for min egen del har det vært en bra start.

– Jeg er først og fremst opptatt av prestasjonen. Jeg kan gjøre en god kamp uten å score også, men selvfølgelig ønsker jeg å bidra med målpoeng.

Forrige sesong endte Eidsvoll-karen på med seks scoringer og fire målgivende.

– Har du en spesiell ambisjon om hvor mange målpoeng du skal levere i år?

– Jeg setter ikke noe tall. Jeg prøver å score i hver eneste kamp.

Vil fortsatt ut

I fjor var 23-åringen svært nær en overgang til utlandet. Både Besiktas og Lecce ønsket å sikre seg vingen. Det ble aldri noe salg, men utenlandsdrømmen lever fortsatt i beste velgående.

– Målet mitt er å komme meg til utlandet. Det har vært nære på, men det har ikke stemt helt, så jeg venter til den dagen kommer. Det er ikke noe jeg stresser med.

Dønnum har fått en god start på årets sesong med både scoringer og assist. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

16. mai er uansett neste på programmet for VIF og Dønnum. Der venter Kristiansund på Intility.